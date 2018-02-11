情侶擅闖民宅待3小時求婚！留滿地垃圾屋主爆氣

情侶擅闖民宅待3小時求婚！留滿地垃圾屋主爆氣(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

不少人求婚時，會邀請朋友參與，希望能留下美好的驚喜與回憶。一名女網友表示，她的丈夫在平溪經營的店面遭人闖入，現場一片狼藉，調閱監視錄影器後，才發現遭一群陌生人私自闖入，還在店內上演求婚驚喜，而且一待就是3個小時，就連離開時也沒有清理現場，讓她氣得報警。

一名女網友在《爆料公社》透露，與丈夫至平溪的店裡，發現現場相當凌亂，事後才發現原來是一對情侶，私闖進他們店裡2樓辦求婚驚喜，而且一待就是3個小時，讓她氣得直呼「你們沒公德心也有個限度，至少求完婚東西收拾乾淨物歸原位！我們也不會像現在這樣，還要花時間幫你們收拾善後！」、「你們知道這是私闖民宅嗎？你們知道這是犯法的嗎？」

情侶與朋友辦完求婚後，留下滿地垃圾與道具(圖翻攝自/爆料公社) 情侶與朋友辦完求婚後，留下滿地垃圾與道具(圖翻攝自/爆料公社)

原PO也提到，已經將檔案轉交給警察，表示一定會揪出這群人，最後還寫道「我是不知道這位準新娘是怎麼想的啦！但是這種男人要不要嫁？用大腦想一下吧！照他這樣不負責任的態度，跟射後不理有什麼差別？」許多網友也氣憤的表示「哪來那麼大的勇氣這樣自由進出，還能對那一片狼藉視而不見？」、「這麼沒有紀律的求婚...要結婚的你們真的結得下去？」、「好扯，我要是女主角，看到這個就覺得很丟臉！」、「唉！不如不嫁，小細節就可以看出男生以後對家庭的態度了」。

情侶擅闖民宅待3小時求婚！留滿地垃圾屋主爆氣(影片來源/爆料公社)

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