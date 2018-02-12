8腳把愛快羅密歐踹成二手車！醉女脫靴砸車窗賠天價

2018年02月12日 09:22 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

這下闖禍了！中國大陸江蘇南京市一名女子，上個月參加公司新年聚會，喝醉後和同事前往附近商場逛街，忽然走向商場內一輛展示用的義大利百萬名車愛快羅密歐（Alfa Romeo），對它進行一陣狂踹，甚至脫下靴子狠砸車窗，造成新車受損，遭業者求償15萬元人民幣，約新台幣69.9萬元。

綜合《荔枝新聞》報導，王姓女子當時走到展示車前方，先是對著引擎蓋連續踹了兩腳，嚇傻一旁同事，連同店員一同上前攔阻，不料此舉更讓她情緒更激動，又踹了左側車門好幾腳，甚至還脫掉靴子對著車窗猛砸，遭到現場工作人員勸阻後乾脆躺在地上發起酒瘋，無奈之下只好報警。

警方到場後，發現王女對車輛一共踢了7、8腳，造成車輛烤漆有不同程度的損毀，王女當下不但不配合調查，反而又出腳踹警察，被依故意損壞公私財物罪帶走。

事後，警方找來第三方單位對這輛進口轎車進行車損鑑定，損失價格約1.9萬人民幣（約新台幣8.8萬元），但業者卻不接受，「這輛愛快羅密歐是進口的新車，還沒有掛牌，如今只能作為二手車銷售了。原價是40多萬人民幣（約新台幣186萬元），但現在二手車商估價只剩28萬人民幣（約新台幣130萬）。」業者在與二手車商估價後，決定對王女求償15萬元人民幣。