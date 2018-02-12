2018年02月12日 10:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

苗栗警方11日查緝4名山老鼠盜砍林木，其中2名成功逮捕，而另1名嫌犯彭慶堂則在傍晚重回現場，遭埋伏警方發現，他隨即翻越鐵絲網闖入國道，企圖攀上路過車輛後照鏡、打開車門劫車，最後慘摔車道正中央，遭後方車輛輾斃，影片如同電影般怵目驚心。

臉書《黑色豪門企業》上傳一段畫面，可見彭慶堂跨過鐵絲網沿著國道1號146.6公里處北上車道沿路肩逆向至南下，穿越分隔島後，攀附上一輛黑色路過車輛後照鏡，以小跑步方式跟上速度，試圖開啟開門劫車，駕駛疑似受到驚嚇，急忙變換車道將其甩開，彭慶堂被拖行將近500公尺，最後墜落至車道中央，還來不及站起來，就遭後方2輛轎車接連撞擊輾斃。

另外還有其他目擊網友在《爆料公社》寫下，「剛國道一號南下有一個男子在高速公路奔跑，到處攔車，然後開人家車門，開了三、四台，大家都嚇死了」。

據警方調查，死者彭慶堂43歲，去年因開車未繫安全帶在國道銅鑼段遭攔檢，眼見他臉色潮紅，懷疑他涉嫌酒駕，準備實施酒測時，他竟關上車窗夾住國道員警拖行數十公尺，導致員警受傷，之後因妨害公務案未出庭，遭苗栗地檢署通緝。

男躲警闖國道！攀路過車後照鏡反遭輾斃影片曝光（翻攝自黑色豪門企業）