男躲警闖國道！攀路過車後照鏡反遭輾斃影片曝光

男躲警闖國道！攀路過車後照鏡反遭輾斃影片曝光（翻攝自黑色豪門企業）

友善列印
／綜合整理

苗栗警方11日查緝4名山老鼠盜砍林木，其中2名成功逮捕，而另1名嫌犯彭慶堂則在傍晚重回現場，遭埋伏警方發現，他隨即翻越鐵絲網闖入國道，企圖攀上路過車輛後照鏡、打開車門劫車，最後慘摔車道正中央，遭後方車輛輾斃，影片如同電影般怵目驚心。

臉書《黑色豪門企業》上傳一段畫面，可見彭慶堂跨過鐵絲網沿著國道1號146.6公里處北上車道沿路肩逆向至南下，穿越分隔島後，攀附上一輛黑色路過車輛後照鏡，以小跑步方式跟上速度，試圖開啟開門劫車，駕駛疑似受到驚嚇，急忙變換車道將其甩開，彭慶堂被拖行將近500公尺，最後墜落至車道中央，還來不及站起來，就遭後方2輛轎車接連撞擊輾斃。

另外還有其他目擊網友在《爆料公社》寫下，「剛國道一號南下有一個男子在高速公路奔跑，到處攔車，然後開人家車門，開了三、四台，大家都嚇死了」。

據警方調查，死者彭慶堂43歲，去年因開車未繫安全帶在國道銅鑼段遭攔檢，眼見他臉色潮紅，懷疑他涉嫌酒駕，準備實施酒測時，他竟關上車窗夾住國道員警拖行數十公尺，導致員警受傷，之後因妨害公務案未出庭，遭苗栗地檢署通緝。

男躲警闖國道！攀路過車後照鏡反遭輾斃影片曝光（翻攝自黑色豪門企業）
盜砍林木拒捕的彭姓男子，從國道北上車道闖進南下車道，再攀附來車後視鏡欲逃逸，因摔落中間車道疑遭後車撞死。（翻攝自黑色豪門企業） 盜砍林木拒捕的彭姓男子，從國道北上車道闖進南下車道，再攀附來車後視鏡欲逃逸，因摔落中間車道疑遭後車撞死。（翻攝自黑色豪門企業）
花蓮強震》美樂蒂託夢雇主「我... 彈珠伯再爆爭議！中大獎遭斷電...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。