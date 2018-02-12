彈珠伯再爆爭議！中大獎遭斷電 「態度差打不下去」

彈珠伯再爆爭議！中大獎遭斷電 「態度差打不下去」(圖片／翻攝自屏東人屏東事臉書)

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日前有網友指出屏東瑞光夜市一名彈珠台攤位的阿伯年事已高，收入一天常常只有幾十元零頭，但還得支付每日300百元攤位租金，讓人不捨，為此在網路上期盼大家送暖。如今生意變好了，卻傳出不少負面消息，昨日才傳出阿伯拒絕讓小孩玩，今日又有網友爆料，阿伯不滿客人贏太多彈珠，竟直接切斷電源。

「小孩不能玩」 彈珠伯這樣做 網友心寒

一名女網友在臉書《屏東人屏東事》寫下，本來是打算和好友前去捧場，才剛付完錢開台就被嫌打太慢，「一開始我們投1、2顆珠子下去打，阿伯說投太少，叫我們打快點」，於是一次抓了8顆中了99倍，可以獲得792顆彈珠，但台內彈珠數量不夠，因此告知阿伯。

沒想到阿伯只抓了一小把給她，接著把彈珠台斷電重開，第二次又中了99倍再度被阿伯斷電，讓她感到不滿，氣得把彈珠給隔壁情侶檔，飆罵阿伯「生意不是這樣做的」就離開了。

女網友表示，在離開之前，看見旁邊一位男生帶著女友坐下打彈珠，男生花了100元卻換不到30顆彈珠，接著阿伯又突然說女友沒有付錢，不能坐下，讓男生感到非常傻眼，於是將彈珠全部倒給了女網友，還嗆「阿伯態度差，打不下去了。」

女網友在文中寫道，旁邊的攤販說，之前也有年輕人遇過類似情形，直接報警，夜市主委出面協調，請年輕人不要和老人計較，「擺攤販的都知道，他根本沒有網友形容的那樣可憐。他的種種可憐行為，商家都知道他是假的。」

貼文曝光後，再度引起網友熱議，紛紛直呼「還是要親身去了解才會知道事實真相」、「原來生意不好不是沒原因」、「可憐人必有可恨之處」、「我記得這位老伯經常中獎就關機」；但也有網友對爆料感到不敢置信，「覺得他人不錯欸，怎麼會這樣。」

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