公車上見媽勸女兒「沒事別亂結婚」 她嘆：大家都該這樣教

2018年02月12日 12:32 杜炤佑

根據中國人傳統的觀念，歷經結婚生子是人生的一部分，但現代人似乎不這麼認同！一名女網友日前在公車上聽見一位母親跟女兒說，除非遇到了真的願意疼惜妳的人，否則「不要隨便結婚！」這番話讓女網友聽了相當有同感，心想如果長輩的觀念都能如此開明，肯定會減少很多家庭問題吧！

女網友在論壇「DCARD」發文表示，近日在公車上，聽到隔壁一位媽媽告訴女兒，「除非那個男人有好到值得妳放棄一切，不然結婚後妳的生活就不再一樣了」、「除非有一個男生對妳好到不行，非常愛妳，能夠保護妳、照顧妳，娶妳是要疼妳，而不是期望妳為他生小孩或服侍他一輩子，才能考慮（結婚）知道嗎？」

該位媽媽說道：「爸爸媽媽從小這麼愛妳疼妳，就是要讓妳覺得家庭是溫暖的，才不會隨便一個男生就把妳追走」，還說就算一個人，自己也可以養活自己，舉例「妳看XX阿姨，快50都沒結婚、沒小孩，她活得多快樂多自由啊，所以絕對不要隨便結婚」，女兒則簡短地回應：「恩，我知道」。

對此，女網友感慨：「要是全台灣父母都能這樣教小孩，就不會有那麼多可憐的家庭，跟被害的下一代了。」她也說，希望這位女孩可以知道自己要什麼，而不是盲目地為了嫁而嫁，而是要真的遇到對的人，在思想、觀念、水平等各方面都相等，雙方都願意為對方犧牲，才能夠真的走一輩子。

其他網友看完紛紛回應，「關於媽媽說我們愛你疼你的那部分很有感觸，身邊太多因為家庭失溫而不斷交男友、交往沒多久急著結婚離開家裡的人，夫妻先有好的關係才能好好教育下一代」、「我媽也這樣說」、「這年代太多人因為長輩壓力結婚了，結果根本不幸福」、「祝福所有女孩談婚論嫁都是因為相愛，而不是因為寂寞孤獨 或者只是時間到了」。

不過也有網友認為，「人總是只會看到表面，這位媽媽怎麼能明白那位50歲阿姨沒有家庭自由自在，這樣到底是幸福還孤單呢」、「很多人老了就是孤獨老死，其實很可憐」、「要是全台灣的媽媽都能這樣教小孩，台灣的生育率就會愈來愈低，老年人口就自己想辦法吧，不要什麼事都政府的錯」。