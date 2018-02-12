買新車向友人炫耀！掀開引擎蓋尖叫「這是什麼」

2018年02月12日 14:08 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

好不容易存錢買了一輛新車，開心邀朋友來看車，沒想到打開引擎蓋，映入眼簾的卻是滿滿羽毛、落葉及各種垃圾，讓大夥兒感到相當傻眼，驚呼：「天啊！這是什麼？」

一名網友在臉書《爆料公社》貼出照片，表示近日買了一輛凌志（LEXUS）新車，四天前才剛牽車回家，期間一直停放在室內，這幾天約友人一同來家裡看車，沒想到一掀開引擎蓋，竟看見垃圾、塑膠袋、落葉還有羽毛，讓他氣得發文寫下：「到交車中心裝配備，到營業所服務人員都沒有檢查，交車的過程也介紹繁瑣的電系操作，完全疏忽最基本的檢查整備，甚至連引擎隔熱棉都被咬破！」

引擎蓋內塞滿羽毛、落葉、塑膠袋及各種垃圾。(圖/爆料公社)

照片曝光後，讓網友們看傻眼，紛紛驚呼「交車沒驗車？」、「買到泡水車嗎？」；另外有大多數網友認為「案情不單純」，「去找找監視器吧…誰知道4天時間發生了什麼事，而且交車當下不可能不掀蓋檢查吧」、「交車都會對引擎號碼是否正確，我覺得不太可能」、「既然是新車，沒道理引擎灰塵那麼誇張的髒」。

有網友好奇之下前去詢問凌志臉書粉絲專頁，得到回應「LEXUS新車交車前，每一台車輛均會開啟引擎蓋，檢查引擎室內的狀況，確認一切正常後才能交車。」、「此情況的發生可能為老鼠或其他野生動物出沒，因近期天冷而躲引擎室築巢，建議車主若有發生此情況，務必先不發動車輛，以拖吊方式回場檢查。」