城鄉差距多嚴重？一份早餐金額讓網友超有感

2018年02月12日 14:31 邱柏玟

鄉下早餐店早餐的價錢，嚇壞不少網友。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣一直有城鄉差距的問題，無論是薪水還是物價。日前有一名網友回鄉過年，到早餐店點了一份「幸福套餐」，盤子裡滿滿的食物，讓他忍不住拍照上傳網路，讓大家猜猜這份早餐要多少錢；最後公布正確答案後，讓人感嘆「在台北肯定破百」。

今(12)日早上一名網友在《批踢踢實業坊》發文，分享自己已經放假回鄉下過年，起床後特地到住家附近的早餐店吃早餐，點了一份「幸福套餐」，裡面有蛋、熱狗、培根、雞塊、沙拉和土司，他便拍下照片問其他人，「願意花多少錢點這個套餐？」

許多網友聽到「幸福套餐」只要55元，感慨地說「台北肯定破百」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

從照片中看得出來份量很足，馬上有許多網友開始猜價錢，「看那個擺盤135(元)」、「可能要100吧」、「這在早午餐店大概100多」、「也要150吧」，有人感嘆地說「台北絕對破百」。

不過，有些網友覺得原PO在鄉下的早餐店，價錢應該不會太貴，「鄉下早餐套餐了不起80，超過就算貴了」、「用算的60，去早午餐店切開放大盤子可以2倍起跳」、「鄉下大概70吧」。後來原PO也跳出來解答，「幸福套餐」居然只要55元，讓許多人驚呼「太便宜了吧」。