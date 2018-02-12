過年想賺雙倍薪水！父母道出這席話 她一句話都說不出來

2018年02月12日 14:30 杜炤佑

除夕夜就是全家圍爐團圓的日子，但有些人卻為了工作犧牲與家人相處的時光！一名從事服務業的女網友日前在網上發文表示，她本來想要在過年期間賺到「加倍薪水」，但當爸媽對她說了這席話，她內心突然滿是愧疚，「我真的一句話都說不出來」。

女網友在論壇「Dcard」PO文表示，自從開始上班後，每天晚上下班回家看到父母的房間已關燈，總是輕輕踏步，深怕吵醒他們。每當她想孝敬爸媽時，「媽，我領薪水了幫妳買外套喔」、「爸，你餓嗎，要不要我下班幫你買什麼東西吃。但媽媽總是說『浪費錢』，拒絕我；爸爸總是說『減肥』，不要買。」

今年過年原PO想說要趁機賺「加倍薪水」，打電話問爸爸，過年家裡有事嗎？爸爸則說：「嗯..初二中午要去吃飯」，於是就回：「喔那可以啊！我下午上班」，接著準備填班表。結果爸爸突然說：「妹妹啊，除夕好不容易我們可以全家在一起吃飯，妳就不要上班了好不好？爸爸也會給妳紅包啊！薪水多少，爸爸包多少給妳好不好？」媽媽也說：「對啊妹妹啊，我們好不容易可以一起吃飯，我們都知道妳上班辛苦想賺錢，但不要太拚命。媽媽知道妳很會賺也喜歡上班，可是每天那麼晚回家，我也睡不好都在擔心妳。」

這番話讓原PO「一句話都說不出來」，她表示：「我一直以為我賺錢了，可以有能力買東西給他們，就是我成長的第一步，但我知道錯了，我沒有陪到他們，連成長的第零步都沒有踏出去。」然後她也決定過年不上班。

文章一出，其他網友紛紛回應「新年上班有些行業真的是強制性的，如果妳公司是開放自由排的話，還是在家過個好年，陪陪家人吧」、「差點看到哭」、「父母想要的終究是兒女的陪伴而已」。