歐洲品牌把台港澳列國家 中國寫成「中華民國」惹怒網友

歐洲知名運動品牌Moncler把中國寫成「中華民國」。（圖／翻攝Moncler官網）

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／綜合整理

日前才因萬豪酒店集團（Marriott）等企業將台、港、澳地區列為「國家」，遭到陸網友抵制，引發當局抗議，如今又有歐洲知名運動品牌Moncler也遭到陸媒批判，表示在網站「選擇國家時」將台港澳單獨列出，還將中國英文名寫成了「Republic of China」（中華民國）。

陸媒《環球時報》記者11日前往Moncler手機版英文官網時，發現查看全球店鋪地址的頁面上出現了「Choose A Country（選擇國家）」選項，點開後可以看到台灣、香港和澳門被列成了「國家」，此外還出現了一個荒謬的政治錯誤，就是將中國的英文全稱寫為「Republic of China（中華民國）」。

報導指出，由於頁面選項中並未出現「Peoples Republic of China」或者是「China」，因此推測網站裡的「Republic of China」指的就是「中國地區」。事後該報記者向Moncler提出採訪申請，但至今仍無回應。

11日陸媒記者前往Moncler手機版英文官網時，發現查看全球店鋪地址的頁面上出現了「Choose A Country（選擇國家）」選項，點開後可以看到台灣、香港和澳門被列成了「國家」。（圖／翻攝Moncler官網） 11日陸媒記者前往Moncler手機版英文官網時，發現查看全球店鋪地址的頁面上出現了「Choose A Country（選擇國家）」選項，點開後可以看到台灣、香港和澳門被列成了「國家」。（圖／翻攝Moncler官網）

目前Moncler網站已做出調整，「Republic of China」已被改為「China」，而手機板英文官網上的的「Choose A Country」也已改正成「Choose your location」（選擇你的位置）。

Moncler是法國著名運動品牌，以生產羽絨服聞名，2009年進軍上海，據官網資料顯示，Moncler在中國大陸地區擁有24家專賣店，在台灣、香港、澳門等地也開設有分店。

陸網友們看後紛紛譴責「這樣循環出錯難道是偶發事件嗎？它們這是故意的，抗議不足以引以為戒，必須嚴厲制裁驅逐懲罰才能觀其效尤」、「廣告效果達到了，道個歉，完事；然後其他人再仿效，借中國搞宣傳，必須予以重拳，類似行為一旦發生，課以超巨額罰款，引以為戒。」

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