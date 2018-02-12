模特兒級女警長腿不科學 降臨台中值勤超吸睛

模特兒級女警長腿不科學 降臨台中值勤超吸睛(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

友善列印
／綜合報導

不久前，台中市區深夜出現酒醉女子在路邊大鬧，直到3名員警到場勸導後，才結束這場鬧劇。不過，有民眾發現其中一名女警長得相當漂亮，她就是今年初剛到台中第三分局勤工所報到的楊舒婷，有175公分高挑的身材，讓她每次值勤都成功吸引民眾目光。

1月29日凌晨1點左右，台中市區有一名吳姓女子酒後在路邊鬼吼鬼叫，嚴重擾民，周遭民眾直接報警處理；後來有3名員警到場，其中一位女警楊舒婷見狀便耐心地勸導吳女，幾十分鐘的時間都沒有發脾氣，溫柔地聽吳女訴苦，最終也順利勸她與男友一同回家，順利解決這場鬧劇。

楊舒婷當警察前是一名模特兒。 楊舒婷當警察前是一名模特兒。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

深夜街頭上常見這種酒酣耳熟後的鬧劇，三名員警也只是做他們該做的事情，但令大家意外的是，女警楊舒婷「模特兒級」的外貌吸引不少人目光，人美心地更美還很有耐心，成為大家注目焦點。

原來楊舒婷是今年初才剛被分發到台中第三分局勤工所，目前在實務訓練階段，她有姣好身材及漂亮的臉蛋，身高更有175公分，先前更是一名模特兒；她認為當警察能夠幫助更多人，才會決定轉戰當警察，雖然現在還在學習階段，但她表示未來會用熱忱的心服務民眾。

楊舒婷值勤時往往成為民眾注目焦點。 楊舒婷值勤時往往成為民眾注目焦點。(圖/ 翻攝自影片)

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