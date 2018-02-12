2018年02月12日 19:14 邱柏玟

準媽媽懷孕不舒服家人竟無視 被警告「一萬個不能」讓她爆氣(圖/ 翻攝自爆料公社)

每個人都是媽媽辛苦懷胎十月生下來的寶貝，但有多少人真的能設身處地想過孕婦的辛苦？日前有一名女網友抱怨自己懷孕時身體不適，家人卻冷眼看也不會關心，甚至還有不少人指點孕婦生活上應該該如何做，「一萬個不能」讓她超受不了，爆氣直呼「沒有親身體會，別說你懂！」

8日有一名女網友在臉書上發文抱怨，她一開始直言「懷孕的辛苦沒有親身體會，別說你懂」，便接著說到懷孕時身體會有各種不適感，像是孕吐、頭痛、失眠、搔癢、恥骨痛、便秘、頻尿、酸痛或脹氣，自己明明很不舒服，旁人卻將這些當作孕婦的理所當然，起先會關心或安慰，久而久之竟冷眼覺得「怎麼又來了？毛病一堆」。

懷孕示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

她覺得懷孕會遇到這些不適也不是她願意的，沒想到還要被認為是個「麻煩」。除了懷孕的各種痛，準媽媽還說孕期時沒什麼胃口，還會有人說這個不能吃，那個對小孩不好；還會說不能拿剪刀、搬東西或黏東西，不然會影響小孩身體健全，一堆碎念讓她忍不住爆氣，「一萬個不能！適量不要過量就好，好嗎？」

她的一席話釣出其他懷孕時也有類似經歷的女子，分享自己遇過的情形，「還有吃羊肉小孩會臭、吃螃蟹小孩會捏人、喝飲料小孩氣管會不好，莫名其妙的理論一堆，那我喝湯也會燙到小孩、吃蔬菜小孩會變成綠巨人喔」；有網友看完感慨地說，「各種關心，但其實那都是一種壓力」。