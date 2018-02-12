網紅靠隆乳擁有渾圓「碗公奶」 遇到矽膠錯位慘變方形

網紅靠隆乳擁有渾圓「碗公奶」 遇到矽膠錯位慘變方形(圖/ 翻攝自Instagram@ svoi_opit_krasota)

友善列印
／綜合報導

醫美盛行，有越來越多愛漂亮的女人願意花錢讓自己更好。俄羅斯有一名網紅尤莉雅(Yulia Debbagkh)13年前就動了隆乳手術，她也樂於在社群平台分享自己的美照，但最近她上傳一張胸部呈現詭異形狀的照片，嚇壞不少粉絲；原來尤莉雅當年隆乳植入的矽膠錯位，多年後滑落，讓「碗公奶」成了「方形奶」。

綜合外媒報導，來自俄羅斯今年30歲的尤莉雅有深邃的五官和姣好的身材，她也不諱言承認自己13年前做過隆乳，但去年11月開始她發覺自己其中一邊胸部竟出現詭異形狀，變得又扁又方，胸部變成兩種形狀，讓她很無奈；尤莉雅說自己沒有做劇烈運動，更沒有懷孕生小孩，對於自己胸部突然變形感到不解。

後來尤莉雅主動詢問當初隆乳的整形診所，沒想到對方不僅遺失她的病歷，也不肯告訴她「方形奶」的原因，還叫她花錢再動一次手術。尤莉雅只好另尋診所，才得知當初醫師將植入的矽膠放錯位置，原本應該放在肌肉組織下方，卻放到上方，讓她決定控告前診所。

而對於尤莉雅的指控，前診所副主任回應，他們不會推卸責任，因為本來就該保留病患資料25年，也承諾會用正確的方式替她動手術，只盼尤莉雅能跟診所和解。不過，網路上的網友卻不同情她，反倒是留言酸她，「沒人會娶塑膠奶的女人」、「希望妳隆乳後，胸部還是方的」。

文章來源：Mirror

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