屋主出門買3顆馬鈴薯 回家驚見房子被拆成廢墟

屋主出門買3顆馬鈴薯 回家驚見房子被拆成廢墟(圖翻攝自/鳳凰新聞)

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/綜合報導

年節將至，不少人都趕著回家過年。大陸一名居住於河南省鶴壁市淇縣的居民袁鵬利，日前出門至菜市場買菜，期間與朋友吃了頓晚飯，沒想到回到家後，卻發現自己的房子遭強拆，800多坪的房子已成廢墟，讓他欲哭無淚的表示「我不知道今年的年怎麼過」。

綜合陸媒報導，9日傍晚時袁鵬利出門到市場，買了3顆馬鈴薯，期間遇到放假返鄉的老朋友，因此便相約一同吃晚餐，沒想到回家後，卻發現800多坪的房子遭強拆。據了解，此次遭拆除的房子，是袁鵬利2008年在工商局拍賣會上，經由縣委批文購得。不過近2年，當地政府開始開發、修路，需要佔用袁鵬利近2畝的土地。

他指出，曾與鄉政府的相關單位溝通過2次，但一直尚未談攏，而且政府為了修路事宜，曾於2017年初將該區域圍閉、斷水斷電。而袁鵬利也提供電話錄音檔，他致電給淇縣橋盟鄉拆遷辦相關工作人員，詢問關於房子遭強拆一事，對方僅回覆「我不知道，這兩天我一直在忙扶貧的事」。袁鵬利指稱，房子遭強拆後，他曾打電話報警，但警方不僅沒有出面處理，還表示「我們跟派出所瞭解過了，民警說你們這是拆遷，不歸公安機關管轄範圍」。

淇縣拆遷辦的郭姓主任指道，此次拆遷行為有法院裁定書，並提供《河南省淇縣人民法院行政裁定書》相關文件(圖翻攝自/鳳凰新聞) 淇縣拆遷辦的郭姓主任指道，此次拆遷行為有法院裁定書，並提供《河南省淇縣人民法院行政裁定書》相關文件(圖翻攝自/鳳凰新聞)

而淇縣拆遷辦的郭姓主任指道，此次拆遷行為有法院裁定書，屬強制執行行為，並提供《河南省淇縣人民法院行政裁定書》相關文件，補充「我們是嚴格依照程序來的。在協議未果的情況下，縣政府下達了徵收補償決定書，被徵收人未在法定期限內提出行政復議和行政訴訟，六個多月後縣政府向人民法院提出強拆申訴，法院依法受理並下達了准予強拆的裁定」。

而袁鵬利則表示，他根本沒有看過法院的裁定文書，目前他不知道該如何過年，原本在家附近經營簡單的汽車修理生意，如今一夕全無，讓他無奈的表示「我不知道今年的年怎麼過，孩子馬上就要放假了，爸爸還做了心臟支架手術，我都不敢讓他們知道」。

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