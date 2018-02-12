外國版「李大仁」！守護心上人20年 割腎救她求婚仍被拒

示意圖與本文無關。(圖/ 翻攝自臉書《我可能不會愛你》)

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外國版「李大仁」！守護心上人20年 割腎救她求婚仍被拒 外國版「李大仁」！守護心上人20年 割腎救她求婚仍被拒(圖/ 翻攝自臉書)

當年紅遍大街小巷的電視劇《我可能不會愛你》，讓每位女粉絲都希望自己也有一個「李大仁」。沒想到英國倫敦真的有一名深情的大仁哥西蒙(Simon Louis)，他愛著一名叫做瑪莉(Mary Emmanuelle)的女人長達20年，就算她後來跟別人結婚生子，仍無怨無悔守護她；連瑪莉需要新鮮的腎臟，他也願意將自己的給她。

綜合外媒報導，在1997年時，28歲的西蒙和20歲的瑪莉在倫敦相遇，兩人互有好感但遲遲沒有進一步發展，各自持續有另一名伴侶，後來瑪莉更嫁作人婦，與其他男人有愛的結晶，而西蒙每年依舊為她送上巧克力與玫瑰，只為討她歡心。

直到2014年9月，37歲的瑪莉被診斷出罹患「末期腎臟病」(endstage renal disease, ESRD)，需要一顆健康的腎臟才能拯救她，但卻遲遲等不到捐贈者；患病後，瑪莉得常常至醫院洗腎，有時候還得住院治療，陪著她的不是她的家人，而是西蒙，穿衣、洗澡、餵食通通包辦。

後來兩人還有一同出國旅遊，但無奈的是，在行程中得知一名合適的捐贈者出現，瑪莉卻來不及趕回來，因此錯過了這個好機會。事後西蒙決定試試看腎臟比對，看自己能不能救瑪莉，沒想到他剛好符合，讓他成功救了他心上人的性命；西蒙更在術後提起勇氣向瑪莉求婚，但她卻拒絕了。

瑪莉表示，「結婚會破壞我們之間的特殊的感情，他是我這輩子的摯友，永遠」；西蒙即使被打槍，他始終不後悔為瑪莉做的一切，「無論如何，我永遠不後悔捐腎臟給她，我很開心能給她『生命』，這份禮物」。

文章來源：Mirror

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