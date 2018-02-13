女友抱持出國夢！澳洲打工男勸「別浪費時間」 英文只會退步

2018年02月13日 08:20 杜炤佑

近年來許多人會選擇到澳洲打工，完成獨立出國生活的夢想。近日就有位26歲女網友在網上發文表示，她的夢想是30歲前出國遊學，但男友卻極力反對，還說去讀語言學校都在玩，在外地交的新朋友也很容易日久生情，兩人為此爭執不下。該文章也有一名待過澳洲2年的網友出面分享經歷，直說「出國看看沒那麼美好，根本浪費時間」。

待過2年澳洲的網友在PTT回文，表示自己曾到澳洲打工2年，期間去過很多地方、換過各種工作，因此認識很多人，也體驗過不同的文化跟習慣。以前曾經歷過「因聽不懂英文在澳洲超市被店員羞辱」、「開車來回800公里去應徵工作」、「獨自去監理站辦汽車過戶」、「在雪梨、布里斯本、墨爾本享受不同的賭場」等，但他說，這些經歷都不是為了炫耀，而是想表達，以前的他也曾嚮往「多出國看看」的夢想，但實際體驗後，「我發覺，那些經驗根本可有可無。」

他認為，這些異國經歷根本沒什麼了不起，也不覺得對往後的人生有特別的幫助，儘管認識很多世界各地的朋友，但分開後漸漸就會沒交集、沒話題，「不同國家，更難以維持友誼。」

對於很多人出國想「增進語言能力」，他說，當時是因為自己刻意遠離台灣人，大多與當地人打交道，英文聽力的確進步很快，變得「敢聽、敢開口、能溝通」，但英文程度卻退步了，因為字句、文法常常都是錯的，且「不可能像聽寫一樣去聽懂他們句中每一個單字、虛詞、俚語、口頭禪。」外國人也是聽著台人奇怪口音、用法的英文，只能靠關鍵字去揣測意思，「他們不會教你怎麼講才是正確的」，還不如買一套英文書或雜誌來讀，「絕對比出國練英文有效100倍」。

他勸有出國夢想的女孩「別浪費時間」，因為語言學校就只是燒錢的夏令營，根本沒多少時間能學好英文。且在國外很容易發生意外，男男女女日久生情是常有的事，「很多貞節烈女或癡心男子，到了國外，無聊、空虛、無助、嘗新等等因素，很快就不再是以前的那個自己。」

文章一出，引起許多網友討論，「美國住十幾年路過推，遊學真的最多就是聽力好一點、敢講而已」、「去美國遊學過2次，結論是何苦去當次等人種」、「遊學跟留學本來就是不同」。

也有網友認同出國很容易對感情有變動，「永遠不要去考驗人性，結果往往更殘酷」、「留學過真的很寂寞，也看過很多可怕的八卦」、「完全同意，出去超過一個月都算慢的拉」、「我有很多同學的女朋友出國遊學後回來就分手了」。