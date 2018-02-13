迪化街試吃「一把抓」還飆罵工讀生！婦出面還原真相

迪化街試吃「一把抓」還飆罵工讀生！婦出面還原真相(圖/爆料公社)

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婦迪化街試吃「一把抓」還飆罵工讀生(影/爆料公社)

近日有網友爆料，台北市迪化街年貨大街出現一名婦人，試吃牛肉乾時不但不拿試吃桶，反而對著販售商品「一把抓」，遭到女工讀生勸阻後，還反嗆：「又沒有告示牌」、「妳侵犯我人權喔！」囂張跋扈的態度引起網友抨擊。對此，該名彭姓婦人出面解釋，自己不是故意的，沒想到被斷章取義，已找律師提告。

一名網友在臉書「爆料公社」分享一段影片，只見一名婦人不顧眼前的試吃桶，硬是去拿販售用的牛肉乾試吃，徒手一把抓遭到工讀生勸阻，沒想到雙方爆發激烈衝突，婦人與其同行友人破口大罵：「又沒告示牌，你兇什麼」、「你他媽的我還你嘛」，甚至伸手推工讀生，引起路人側目，影片在網路上掀起撻伐聲浪。

迪化街大媽試吃「一把抓」 遭勸阻嗆：侵犯我人權

根據《蘋果》報導，該名彭姓婦人事後主動向媒體解釋，表示前天晚上和媽媽與弟弟至迪化街買年貨，到這家牛肉乾攤位前，因當時前方有人擋住了「試吃盒」，在不知情下才會去拿販售用的產品，另外，由於肉乾是濕的，連帶著2、3片一同被黏上來，才會被誤認為「一大把」，結果遭到工讀生大聲咆哮：「妳這人怎麼這樣子，試吃拿一大堆的？」

彭婦感到不好意思，於是立即還給對方，但工讀生仍繼續酸「沒有人試吃像你這樣子，沒水準啦」，就連店長也跟著挑釁「豬肉乾很貴沒有給人試吃，妳買不起的話馬上給我離開」，讓彭婦心生不滿，才會爆發衝突。

彭婦表示，當時她看見後方有人在拍攝，發現店長看見錄影之後，轉為笑笑地請她離開，讓她認為自己被設局了，且影片爭執內容斷章取義，並非事實全貌。

彭婦強調，那天晚上與媽媽花1.5萬元採買年貨，沒想到卻被店長譏買不起250元肉乾，原本心想吵完就算了，沒想到影片竟在網路上瘋傳，讓她氣得向警局報案，並委託律師向散布影片的網友提告妨礙名譽，「又不是殺人放火，有必要這樣被公審對待嗎？」

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