無尾熊向人類討水「抱著水桶猛喝」 離世原因超心疼

2018年02月13日 09:36 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

Close encounter with the Koala kind - koala's our help in heat like this pic.twitter.com/6kOtMMCVh4 — Craig Cook (@craigcook3) February 7, 2018

受到極端氣候影響，北半球進入百年大雪，而南半球則酷熱難耐，澳洲東南部近日來受到熱浪侵襲，一隻無尾熊主動上前向人類討水喝，在搬了一個大水桶給牠後，抱著猛喝近20分鐘，模樣看似可愛，但卻沒想到這個相遇，卻要了牠的命。

根據澳洲《廣告人報》（The Advertiser）報導，記者庫克（Craig Cook）17日下午在阿得雷德（Adelaide）發現一隻無尾熊，「牠一路跟著我，我從來沒和無尾熊靠這麼近過，牠甚至坐在我的腳上。」

澳洲記者庫克（Craig Cook）17日下午在阿得雷德（Adelaide）發現一隻無尾熊。(圖/翻攝Craig Cook twitter)

庫克猜想，無尾熊很可能是口渴了，畢竟當天氣溫高達攝氏39.7度，因此拿了水桶裝水餵牠，而無尾熊就這樣抱著桶子喝了20分鐘，庫克將畫面拍下分享至推特，可愛模樣吸引不少網友觀看。

不過這段相遇卻有著令人難過的結局，獸醫隔日發現無尾熊已經腎衰竭，最後採取安樂死。無尾熊救援中心表示，無尾熊主動靠近人類要水喝看似正常，但事實上「這不是正常的舉動」，若民眾有意想幫助無尾熊，可以在陰影處準備飲水，並將無尾熊特徵、行為清楚拍下來，由專業人員判斷情形。

無尾熊主動靠近人類討水舉動，並不尋常。(圖/翻攝Craig Cook twitter)

另外，救援中心也提醒，無尾熊外表可愛、看似友善，但畢竟還是野生動物，有著尖銳的爪子，「如果受到驚嚇，很可能造成嚴重的抓傷。」

無尾熊是澳洲的特有種有袋類動物，善於攀樹，且多數時間待在高高的樹上，就連睡覺也不下來，以尤加利樹葉和嫩枝為食，從樹葉中得到了足夠的水分，因此一般時候很少飲水，其英文名Koala意思就是「不喝水」，和牠的生活環境有關。