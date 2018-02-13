超狂懇親照曝光！小鮮肉旁邊「超辣女友」竟是媽 網友驚

超狂懇親照曝光！小鮮肉旁邊「超辣女友」竟是媽 網友驚(圖/葉姓女網友臉書)

友善列印

女友竟是媽媽？日前臉書上流傳一張懇親照，一名長髮辣妹站在軍人身旁一同合照，兩人恩愛模樣宛如情侶一般，但這名「女友」其實是他的「媽媽」，只不過凍齡的外表讓網友看了都不敢相信，直呼「太誇張了！」事後本尊也現身在個人臉書回應，「我20歲生的，他只是申請提早當兵喔⋯這小孩夠苦了，別給他負面影響」。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」粉絲團12日PO上一張長髮辣妹去軍中懇親的照片，只見兩人像是男女朋友一般，沒想到照片中的人竟然是新兵的媽媽，讓網友不敢置信。

超狂懇親照曝光！小鮮肉旁邊「超辣女友」竟是媽 網友驚 網友也紛紛回應「這不科學」、「是女友嗎！怎麼可能，太漂亮了」。(圖/葉姓女網友臉書)

照片中的女主角在臉書寫道，「第一次懇親好累喔…最大的兒子當兵啦！」、「快當奶奶了我…兒子好高好壯，希望當兵能順順利利成為男人」。爆紅後也引起許多網友討論，對於酸民的攻擊，辣媽則表示：「酸言酸語笑笑看過就好⋯有網路就有酸民正常的⋯我有乖巧的小孩當兵不是壞事。」、「說我未成年被中出的，留點口德啊⋯我20歲生的，他只是申請提早當兵喔⋯這小孩夠苦了，別給他負面影響，讓他保持善良願意幫助別人以及樂觀的心，謝謝！」

對此，其他網友也紛紛回應「這不科學」、「這騙人的吧，姊姊我還信」、「是女友嗎！怎麼可能，太漂亮了」、「這是他媽媽我剁掉」、「好正」、「以她為目標」、「她說她38了，三個孩子，最小的國小」。

模特兒級女警長腿不科學 降臨...

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