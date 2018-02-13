國道輾斃通緝犯！駕駛還原驚恐經過 「想保護妻兒」

2018年02月13日 10:58 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

苗栗警方昨（11）日追捕43歲通緝犯彭慶堂，為了躲避警方，他不惜翻越鐵絲網闖入國道1號，試圖攔車逃逸，結果反遭車輛拖行輾斃，警方調閱監視器後找到了2名涉案駕駛，皆聲稱「沒感覺有撞到人」，其中黑色休旅車駕駛表示，擔心遭到「劫車」，當下只想保護妻小，只能拉回車門往前開，甩掉掛在車邊的男子。

據《中央社》報導，駕駛黑色休旅車的36歲黃姓男子心有餘悸指出，當時看見前方車輛閃燈，疑似有路況才減速，結果卻突然跳出一名男子站在車道試圖攔車，以為是精神病患，沒想到對方卻靠近駕駛座後打開車門，由於當時中控未上鎖，後座還坐著妻子及3歲兒子、1歲女兒，為了保護她們，只能拉著車門，加速開往中線車道，希望能甩開攔車男子。

苗栗縣43歲彭姓男子11日涉嫌與3名同夥於三義山區違法盜木，彭男為躲避查緝，徒步跑上國道1號，又企圖攔車，遭車輛追撞，送醫不治。（中央社）

黃男說，後視鏡被男子弄到變形，再加上後座裝有窗簾，因太過緊張，完全沒有感覺撞到或輾到人，直到駛到安全地帶停車打110報警。事發後一家人受到很大的驚嚇，自己也是「一個晚上沒有闔眼」。

另外一名則是巴基斯坦籍的51歲穆姓駕駛，由於不擅中文，全程由友人翻譯，表示在國道上看到前方車輛慢了下來，所以自己也放慢速度，隨後出現一名男子在車外敲打門窗，車門也一度也被開啟，因心生恐懼而加速油門離去。

警方指出，2部車輛分別有輾壓死者肢體情形，但經初步相驗，彭男頭顱重創可能才是致命原因，必須由檢察官和法醫相驗，確認死因是否跟車輛碰撞有關。由於事證尚未明確，目前尚未將2名駕駛列入過失致死被告，一切等鑑定結果出爐再判定。