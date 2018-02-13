網傳「台灣天災從未見韓國關心」 在韓台媳這樣說

網傳「台灣天災從未見韓國關心」 在韓台媳這樣說(張鎧乙攝)

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花蓮6日深夜發生芮氏規模6.0強震，市區災情頻傳，其中4處建築物倒塌，上百人無家可歸，引起世界關注，紛紛表示哀悼。然而近日卻有一則訊息在Line上瘋傳，寫下「台灣天災從未看到韓國表示關心」，引起網友熱議，讓在韓國的台灣媳婦看不下去。

知名部落客「台灣妞韓國媳」在臉書發文，表示近日有不少人都收過關於花蓮大地震的Line訊息，其內容寫道「花蓮大地震，美、日、中都關心台灣，唯獨每次台灣天災從未看到韓國表示關心，捐款不用說，出人也沒...但是搞不懂台灣哈韓，韓劇、韓星捧上天，轉知你的好友」。

知名部落客「台灣妞韓國媳」在臉書發文，表示近日有不少人都收過關於花蓮大地震的Line訊息 知名部落客「台灣妞韓國媳」在臉書發文，表示近日有不少人都收過關於花蓮大地震的Line訊息。（翻攝《台灣妞韓國媳》臉書）

「台灣妞韓國媳」認為Line訊息內容偏頗，並貼出一張震災國家列表，其中也包含韓國，「名單有沒有韓國也不是我說的，是外交部說的。」她表示，韓國之前救難隊自費去幫忙，不曾成為媒體焦點，只因為媒體總是把日本救難隊捧上天，「我不想多說什麼，反正是充滿感謝的事情，就算跟事實有出入，也沒什麼好計較」。

另外，她論救災方面，「我說句老實話...韓國的公安處理方式，跟他們對地震的熟悉度，他們就算表示要幫忙，也幫不上什麼忙」。最後，她強調並沒有要替韓國討公道，並希望網友保持理性，謠言止於智者，「住越久也沒多喜歡韓國人，但我覺得事實跟個人好惡是兩回事」、「不用把看韓劇的人都一起罵吧？」

貼文曝光後，引起台韓兩地網友熱議，紛紛留言「無知真的很可怕！」、「都這個時代了，居然還有台灣人仇韓，真的有夠悲哀」、「昨天去看EXO演唱會，他們也有慰問大家」、「覺得沒關注台灣、幫助台灣就要被抓出來鞭的心態也是很妙」、「我們在韓國第七天了，司機大哥聽到我們從台灣來，一直關心我們」、「喜歡韓劇韓綜是個人取向的問題，不懂救災和哈韓有什麼關係？」

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