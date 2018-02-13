「冬奧界裘莉」俄羅斯冰壺正妹超吸睛 網友掀暴動

「冬奧界裘莉」俄羅斯冰壺正妹超吸睛 網友掀暴動（圖／翻攝Anastasia Bryzgalova IG）

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俄羅斯籍冰壺女選手碧莉戈羅娃（Anastasia Bryzgalova） 俄羅斯籍冰壺女選手碧莉戈羅娃（Anastasia Bryzgalova）。（圖／翻攝Anastasia Bryzgalova IG）

南韓平昌冬奧9日登場，現場聚集各國好手共襄盛舉，近日有網友觀看冰壺比賽時，驚見一名外型亮眼的女選手，比賽時專注、銳利的神情，讓人忍不住多看幾眼，甚至有網友形容她神似好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）年輕時模樣，掀起網上一陣暴動。

綜合外媒報導，現年25歲的俄羅斯籍冰壺女選手碧莉戈羅娃（Anastasia Bryzgalova）在此次冬奧冰壺混雙棍賽事表現亮眼，其高挑身材與銳利眼神更是吸引台前觀眾注意，成為各國網友爭相討論的焦點，紛紛稱讚其「根本就是模特兒！」

碧莉戈羅娃時常在個人社群分享生活照及運動健身照片，過去她曾在2016年瑞典冰壺世錦賽上奪下混雙金牌，而搭檔對象正是她的丈夫許尼斯基（Alexander Krushelnitskiy），今年她則披著「俄羅斯籍的奧林匹克運動員」之名出征平昌冬奧，期望能夠奪得佳績。

碧莉戈羅娃與丈夫許尼斯基（Alexander Krushelnitskiy）。（圖／翻攝Anastasia Bryzgalova IG） 碧莉戈羅娃與丈夫許尼斯基（Alexander Krushelnitskiy）。（圖／翻攝Anastasia Bryzgalova IG）
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