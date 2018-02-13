架鋼樑撐雲翠 他賠百萬做搜救隊後盾「一定要做到好」

2018年02月13日 16:19 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮206強震造成4處大樓傾斜倒塌、17人不幸罹難，其中就屬雲門翠堤社區大樓災情最為嚴重，整棟大樓傾斜達30度，有隨時崩塌危險，後續架起11支巨型鋼樑、撐起雲翠，讓搜救人員能無後顧之憂地挺進災區搜索的幕後功臣是他—久和工程行老闆林信昌，被稱為「花蓮鋼鐵英雄」。

從事鋼結構工作近40年的林信昌經驗老到，也常承接公部門的橋樑道路興建或維護工程，不過這次救災卻是他遇過最艱險的工作環境，他原先估算放置20支Ｈ型鋼樑，後來經過精密計算後，最終架設數為11支，每支有1.5噸的支撐力，總計達16.5公噸(16500公斤)的支撐力道。不過在架設鋼樑的過程中，發生好幾次餘震，有一次的５級餘震還把林信昌給嚇壞了，他幾乎是爬著離開現場。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，位於商校街的雲門翠堤大樓傾斜嚴重，畫面怵目驚心。(資料照,張鎧乙攝)

事實上，林信昌當時並非政府部門第一順位通知尋求支援的廠商，籌組田智宣基金會的張美慧，昨（12日）在臉書上透露，因為工程危險性極高，在林之前的廠商不願意進駐，才輾轉找到他，林信昌笑說自己是雞婆個性，他當然也會害怕，「但是能夠讓搜救人員安心一點的進入大樓救人，很有意義、很有價值，一定要做到好。」並召集到6位自願者一起前往架設，成功穩住了雲門翠堤大樓，讓搜救人員能挺進內部救人。

隨著搜救任務結束，大型機具進駐開挖、拆除建物，基於安全考量，不可能再重新使用吊車、油壓等器材按照SOP、逐一移開11支Ｈ型鋼樑，只能隨著開挖的砂石瓦礫一起被載走，耗資將近一百萬元的鋼材就這樣沒了，有工人消遣林信昌，要去回收場找，林信昌也不介意，「第一時間決定出動了，就沒想說要收回東西或討論酬勞！」

林信昌表示，這次花蓮雲翠救災是他遇過最艱險的工作環境。（中央社記者裴禛攝）

張美慧提到，重建有經費可支應，不少包商等著「要進駐」，等著「要被分派工作」，也有某大營造商詢問過他，但林信昌選擇回到他手邊的既定工作，他說，「能在第一線救災任務發揮功能，做別人不做的事，這樣就夠了，後續的事就讓其他人去發揮吧。」

不少網友感知林信昌的善行，紛紛留言大讚「台灣之光、工程界的楷模」、「真英雄」、「花蓮有你真好」；不過也有網友認為「先不管美的是人還是風景，這一百萬應該要給人家吧。一句感謝就想喇過去。」、「這100萬的鋼樑，政府機關記得賠給人家啊！不要到時裝傻，只顧著將工程發包給有勾結的既得利益者」