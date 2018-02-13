全球首例！女子竟從眼皮拉出14條蒼蠅寄生蟲

2018年02月13日 18:02 陳慶餘

美國奧勒岡州一位28歲女子，在2年前突然感到眼皮紅腫不適，她在一照鏡子後發現眼皮內似乎有異物在蠕動，而她立刻用擠痘痘的方式去擠壓，沒想到竟然接連從眼皮上擠出多達14條小蟲。經查後發現，原來這種蟲是一種透過蒼蠅傳播的寄生蟲，過去只有在牛隻身上會出現，此例是全球首見的人類感染案例。

綜合外媒報導，當年26歲的女子貝克莉（Abby Beckley）相當熱愛戶外活動，除了曾在養牛的牧場工作外，也曾經登上一艘捕鮭魚的漁船上出海捕魚，常常暴露在感染源之中。2016年8月，她突然感到眼睛不適，在照鏡子時她忍不住用手指去擠眼皮，沒想竟然跑出一條蟲子，「我看著蟲，牠還在蠕動，大約5秒鐘後就死了」。

在經過美國疾病管制與預防中心（CDC）檢驗後發現，貝克從眼皮中擠出的是一種透過俗稱臉蠅（Face fly）的秋家蠅（Musca autumnalis）寄生在宿主眼球上的一種寄生蟲「Thelazia Gulosa」，而臉蠅會聚集在野生動物的臉部從眼淚中獲取營養維生。

由於深怕使用抗寄生蟲的藥物會對貝克莉的眼睛造成影響，因此醫生決定讓貝克莉自己從眼睛用同樣方法擠出寄生蟲。經過3週的觀察後，貝克莉的眼睛終於沒有任何疼痛的感覺，而她在這段期間竟總共擠出了14條蟲。

醫生指出，在全球大約有11例人類眼球被寄生蟲所感染的案例，但這些人大多是因為接觸家中的貓狗所導致，而貝克莉是有史以來第一個被寄生「Thelazia Gulosa」的人類。

貝克莉從眼睛中擠出多達14條寄生蟲（翻攝ajtmh.org）