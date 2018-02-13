捐百萬賑災遭酸是在贖罪 館長懶理陳沂：跟鬼有辦法講話嗎？

館長今日與業者舉行簽約記者會（廖映翔攝）

友善列印

常透過臉書與直播對時事發表看法的「館長」陳之漢，今日正式與直播平台「King Kong（金剛）」簽約，並且承諾將500萬的簽約金全數捐出做公益，而其中的100萬已經在上週全數捐出給花蓮縣社會救助金來協助花蓮震災。對此，館長的死對頭陳沂也透過臉書砲轟館長是「贖罪券買好買滿」，館長在記者會上接受訪問時則是表示不會再理陳沂，更反問記者「你和外星人有辦法講話嗎？你和鬼有辦法講話嗎？」並強調要大家多多在這個緊急的時刻應該多多關心（花蓮震災），而不需要人繼續評論一個多重國籍的人。

館長今日與直播平台業者進行簽約儀式，在接受媒體訪問時被問到陳沂酸他是在贖罪一事，館長先是虧陳沂是一個「核彈、核災」，並表示現在台灣正處於危急時刻，但她（陳沂）依然到處講一些人神共憤的話，「幸好台灣是個法治國家，真好！不然她今天對不對…我們台灣人聽了應該…都硬了，我說拳頭啦！」

館長強調，如果自己有犯罪，以他現在的走紅程度早就有人來爆料勒索了，「我犯了什麼罪？她認定的罪就是你紅，你紅就是有罪，因為她想紅。我成全她一次，她都已經得償所願幫《男人幫》拍全裸照，但還是覺得空虛覺得冷，只好靠這些在不對的時候說不對的話來紅」。

館長進一步表示，現在花蓮都這樣了（陳沂）還在說那種話，大家都有粉絲，在這種時候不引導粉絲去做對的事情，反而讓他們去砲人家，「言論自由不是這樣玩的！」

館長接受記者訪問時談到陳沂（廖映翔攝） 館長接受記者訪問時談到陳沂（廖映翔攝）
「拍裸照驗明正身」 妹子傻傻...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。