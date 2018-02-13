捐百萬賑災遭酸是在贖罪 館長懶理陳沂：跟鬼有辦法講話嗎？

2018年02月13日 19:14 陳慶餘

常透過臉書與直播對時事發表看法的「館長」陳之漢，今日正式與直播平台「King Kong（金剛）」簽約，並且承諾將500萬的簽約金全數捐出做公益，而其中的100萬已經在上週全數捐出給花蓮縣社會救助金來協助花蓮震災。對此，館長的死對頭陳沂也透過臉書砲轟館長是「贖罪券買好買滿」，館長在記者會上接受訪問時則是表示不會再理陳沂，更反問記者「你和外星人有辦法講話嗎？你和鬼有辦法講話嗎？」並強調要大家多多在這個緊急的時刻應該多多關心（花蓮震災），而不需要人繼續評論一個多重國籍的人。

館長今日與直播平台業者進行簽約儀式，在接受媒體訪問時被問到陳沂酸他是在贖罪一事，館長先是虧陳沂是一個「核彈、核災」，並表示現在台灣正處於危急時刻，但她（陳沂）依然到處講一些人神共憤的話，「幸好台灣是個法治國家，真好！不然她今天對不對…我們台灣人聽了應該…都硬了，我說拳頭啦！」

館長強調，如果自己有犯罪，以他現在的走紅程度早就有人來爆料勒索了，「我犯了什麼罪？她認定的罪就是你紅，你紅就是有罪，因為她想紅。我成全她一次，她都已經得償所願幫《男人幫》拍全裸照，但還是覺得空虛覺得冷，只好靠這些在不對的時候說不對的話來紅」。

館長進一步表示，現在花蓮都這樣了（陳沂）還在說那種話，大家都有粉絲，在這種時候不引導粉絲去做對的事情，反而讓他們去砲人家，「言論自由不是這樣玩的！」