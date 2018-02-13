佳麗參加選美打敗4千參賽者 驚覺不妙曝：我是男的

2018年02月13日 20:14 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在有不少男性，比女生長得還漂亮。哈薩克一名男模特兒，日前化妝打扮成女性，並利用假名參加網路選美比賽，沒想到他竟成功打敗4千名女性參賽者晉級決賽，他發現大事不妙，趕緊在決賽前2天，曝光自己男兒身的身分，也引起網友們關注。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 7 日 2:58 上午 張貼

現年22歲的男模特兒達基列夫(Ilay Dyagilev)，日前與朋友爭論美貌一事，由於朋友認為天生的樣貌相當重要，長相的美醜決定未來，因此達基列夫突發奇想，以「男扮女裝」的模樣，參加哈薩克於1月舉辦的網路選美比賽「Miss Virtual Kazakhstan」，他想要證明每個人都能靠後天的努力與打扮，將自己變美。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 17 日 1:50 下午 張貼

達基列夫於是取了一個女性名字阿莉耶娃(Arina Aliyeva)，將自己完妝的照片上傳並報名參賽，由網友票選出晉級的參賽者，沒想到達基列夫竟打敗4千名女性參賽者，晉級16強決賽，他才發現事情嚴重了，趕緊告知主辦單位，最終以「提供不實消息」取消資格，改由另一名18歲參賽者替補。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 25 日 9:10 上午 張貼

達基列夫受訪時表示，這次行動只是與朋友的實驗「當我得知進決賽後，才驚覺自己走得太遠了，所以趕緊曝光自己的性別，並不是故意搗亂這場選美比賽」。對於能夠進入決賽相當震驚，他也強調「現在不少漂亮的女性，無論妝容還是風格都大同小異，因為她們認為只要追求網美臉就是漂亮，但我不這麼認為」，他提到每個人對於美醜標準都不同，重要的是要保有自然美與個人特色。