佳麗參加選美打敗4千參賽者 驚覺不妙曝：我是男的

佳麗參加選美打敗4千參賽者 驚覺不妙曝：我是男的(圖翻攝自youtube/Huffpost Italia/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

現在有不少男性，比女生長得還漂亮。哈薩克一名男模特兒，日前化妝打扮成女性，並利用假名參加網路選美比賽，沒想到他竟成功打敗4千名女性參賽者晉級決賽，他發現大事不妙，趕緊在決賽前2天，曝光自己男兒身的身分，也引起網友們關注。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 張貼

現年22歲的男模特兒達基列夫(Ilay Dyagilev)，日前與朋友爭論美貌一事，由於朋友認為天生的樣貌相當重要，長相的美醜決定未來，因此達基列夫突發奇想，以「男扮女裝」的模樣，參加哈薩克於1月舉辦的網路選美比賽「Miss Virtual Kazakhstan」，他想要證明每個人都能靠後天的努力與打扮，將自己變美。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 張貼

達基列夫於是取了一個女性名字阿莉耶娃(Arina Aliyeva)，將自己完妝的照片上傳並報名參賽，由網友票選出晉級的參賽者，沒想到達基列夫竟打敗4千名女性參賽者，晉級16強決賽，他才發現事情嚴重了，趕緊告知主辦單位，最終以「提供不實消息」取消資格，改由另一名18歲參賽者替補。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 張貼

達基列夫受訪時表示，這次行動只是與朋友的實驗「當我得知進決賽後，才驚覺自己走得太遠了，所以趕緊曝光自己的性別，並不是故意搗亂這場選美比賽」。對於能夠進入決賽相當震驚，他也強調「現在不少漂亮的女性，無論妝容還是風格都大同小異，因為她們認為只要追求網美臉就是漂亮，但我不這麼認為」，他提到每個人對於美醜標準都不同，重要的是要保有自然美與個人特色。

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 張貼

澳洲土豪開趴炫富不忘業配 屁...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。