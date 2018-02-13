2018年02月13日 20:21 陳慶餘

神秘「尖叫木乃伊」身分曝光 專家：企圖暗殺法老遭處死（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

一具百年前出土的神秘「尖叫木乃伊」的死因，一直讓不少科學家議論紛紛，多年來大多數的證據顯示其死因應是遭到毒殺，因此嘴巴才會痛苦的張開，但近日有專家指出，這具木乃伊應該是因為密謀推翻法老，而遭到吊死。

綜合外媒報導，這具在1886年於埃及帝王谷（Valley of the Kings）發現的木乃伊，在經過DNA鑑定後，其身分應是埃及第20王朝的第2任法老拉美西斯三世（Ramesses III）之子彭塔瓦爾（Pentawer），而因為他特殊的張口慘叫模樣，使他擁有「尖叫木乃伊」（Screaming Mummy）的稱號，加上只用泡鹼簡單處理，與附近安葬的皇室成員木乃伊處理手法相距甚遠，因此「尖叫木乃伊」到底為何尖叫，也是不少科學家一直想要解開的謎團。

埃及文物部的學者哈瓦斯（Zahi Hawass）近日表示，彭塔瓦爾脖子上有一個清楚的勒痕，這與先前發現的文獻中提到彭塔瓦爾曾經企圖謀殺父親拉美西斯三世而遭到吊死的紀錄不謀而合，而除了脖子上的痕跡以外，彭塔瓦爾的大拇指也被割下，專家推測這應該是他在暗殺父親途中所受的傷。

據了解，西元前1155年，拉美西斯三世的第二任皇后泰伊(Tiye) 為了幫兒子彭塔瓦爾奪取法老大位，因此勾結了朝中大臣密謀暗殺計畫，拉美西斯三世很有可能在此一暗殺行動中遭到殺害，但也有他逃過一劫，但不久後病死的說法，現代的考古人員檢驗拉美西斯三世的木乃伊後發現了喉嚨有刀傷，這說明他很有可能在當時就死於割喉。