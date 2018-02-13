2018年02月13日 21:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

夫婦撿到漂7萬公里瓶中信 回信得知已過「30年」(影片來源/youtube/ Inside Edition)

不少人都喜歡製做瓶中信，但由於海洋很大，因此獲得回信的機率極小。去年九月，艾瑪颶風肆虐美國佛羅里達州，颶風過後1個月，一對老夫婦在整理家園時，發現了一個瓶中信，閱讀完後並回信給對方，沒想到意外得知這個瓶子已經在海上漂流30年，而寫信的孩子們也都長大成人了。

美國一對老夫妻亨尼格夫婦（Ruth and Lee Heunniger），由於家園遭艾瑪颶風侵襲，造成該地區多處遭摧毀，當時他們在沙灘幫忙整理，意外找到一個瓶子，裡面還有一封信，便將瓶子打開並閱讀內容，信中寫道「我們正在學習有關海盜的相關事情，想要知道這封信可以漂多遠，請回信告訴我們，你在哪裡撿到它。我們是住在蘇格蘭安格斯，213班敬上」。

原來這封信是一群小學生從蘇格蘭寄來的，夫婦倆得知後非常驚奇，因為這封信漂流了44,000英里(約7.08萬公里)，從蘇格蘭抵達佛羅里達州的海灘，於是他們寫了信並依循對方提供的地址寄出，1個月後收到一名退休小學老師的回信，寫道「我們忘記在信件上標註時間，但你們相信嗎？這封信是我們30年前寄出的，沒想到還能收到這封回信」對方也提到，該學校已在2008年倒閉，如今蓋成一棟公寓，不過這神奇的際遇，讓夫婦倆覺得相當有趣，也希望未來有機會能至蘇格蘭看看。