撐過5年月領25萬！他曝想換工作原因 網友心疼阻止

2018年02月13日 22:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

想要工作領高薪，同樣的也要付出代價。一名網友透露，自己目前的工作月領9.5萬元至10.5萬元，未來甚至可以翻漲到月領25萬元，但工作壓力卻非常大，且不容許出錯，讓他覺得生活品質不佳，於是發文詢問網友們的意見，引發網友們討論。

一名男網友在《Mobile01》提到，目前他的工作月領9.5萬元至10.5萬元，但工時卻非常長，而且每個月要輪7至8次的夜班，白天班上完再接夜班，隔日再繼續輪「不過可以在上到中午提早下班休息，當然這些是合乎相關規範的，因為是小弟這行的必經訓練過程。另外工作時心理壓力也不小，因為不容許出什麼差錯，有時候六日放假也要準備報告等」。

不過，原PO也提到「未來五、六年後有機會升職，薪資大約15萬至25萬元左右，但一樣是在賺辛苦錢，工作壓力一樣不小，大家覺得這樣的工作值得繼續努力下去嗎？」認為這樣的工作內容造成他生活品質不佳，讓他很猶豫是否值得為這種工作繼續努力。

許多網友也猜出該名原PO應該是「住院醫師」，紛紛要他為了錢要繼續忍下去「月入十萬，年薪百萬，再累也要撐下去。看怎麼累法，時長、重力、久站...，比你更累的人多的是，領的只有你的一半，甚至只有1/3，苦盡即將甘來」、「這已經是多半人的三倍薪水，卻又沒花到你三倍時間，不應該有太多怨言，年輕的辛苦換取老年享福嘛！」、「只要有專業就有前景」，也有人表示「不同的科別，有時生活會差很多；如果覺得不對，還是及早換科吧」。

還有網友建議先賺飽錢再轉行「我會繼續做，因為我的工作時數跟你有點類似，真的很累。但是薪水沒有你多，如果可以，先做個幾年，錢存下來再去做其他投資，之後換比較輕鬆的工作，薪水可能會變少，再加上投資所得，這樣錢應該也不差」、「升上主治後出來開業百萬起跳，或診所上班20萬起跳又輕鬆」、「學個幾年自己開業或跳醫美，還有新加坡跟馬來西亞都在挖角台灣醫生，薪水超高」。

不過更有網友認為，可由原則來評估自己是否要繼續努力「現實是可以調整的，但怎麼調整都不能忘了原則，這個原則每個人不一樣，原則一：賺錢就好，工時長無所謂；原則二：認為工時最長只能到一個限度，再長下去賺再多都不對。你必須要抓一個你堅守的原則，然後在這個原則內調整」。