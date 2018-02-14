2018年02月14日 06:50 綜合整理

《農民曆小幫手》西洋情人節 2018國曆二月十四日

今天是西洋情人節，國曆二月十四日、農曆二月(甲寅月)廿九日(丁丑日)

宜：築隄、求醫、納采、求嗣、造葬、交易、入宅、入學、納財。

忌：開井、架馬、造倉、納畜、穿耳洞、解除、破屋、剃頭。

【節日由來】：每年的二月十四日是西洋情人節，是為了紀念一位叫 Valentine的人。故事的起源要追朔到西元三世紀的羅馬，當時羅馬執政的君主Claudius為了維繫既有的權勢，立於不敗之地，Claudius強迫境內所有年齡到達指定範圍的男子，必須加入羅馬軍隊協助作戰，下令全國都不准舉行結婚典禮，有一位叫 Valentine的修士為大家秘密主持婚禮，引起君主Claudius不滿，派人將 Valentine逮捕，關入大牢審問，最後Valentine去世的那一天，正好是公元269年2月14日。人們為了感念 Valentine勇敢抗爭的精神，將每年的二月十四日定為Valentine的紀念日，象徵每個人都應該勇敢地追求愛情。

【習俗】：情人節的特色是情侶互相饋贈禮物。一些商家會在情人節促銷商品作為情人節禮物，常見的如巧克力、鮮花到首飾珠寶等，時至今日，因應世界各地的個別文化，慶祝節日型式及禮品種類包羅萬象。