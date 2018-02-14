他車禍後81天...因吃肥肉「噎死」肇事駕駛需賠26萬！

他車禍後81天...因吃肥肉「噎死」肇事駕駛需賠26萬元！(圖片／本報系資料照)

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／綜合整理

日前中國大陸傳出一名男子，因為發生車禍造成頭部重創，經過就醫治療了69天，幸運存活下來，沒想到出院回家後第二個禮拜，他因為吃一塊肥肉結果「噎死」，死者家屬因此向當初的肇事駕駛以及2家車輛保險公司提告並求償，獲賠30多萬元人民幣(約新台幣141萬元)，事件曝光後引發網友熱烈討論。

根據《錢江晚報》報導，大陸浙江衢州市一名官姓男子，在去年7月底時，騎著一輛電動三輪車出門，沒想到遭到一名王姓男駕駛的轎車追撞，全身多處骨折、頭部重創，情況危急，先送往神經外科住院治療28天後，又轉往康復醫學科住院41天後才終於出院。

結果在出院第12天、去年10月16日，當時官男想吃紅燒滷肉，於是妻子便照著丈夫的意思做，官男開心地夾了一塊肥滋滋的紅燒肉放進嘴裡後，咀嚼沒幾下就吞下肚，沒想到竟因此噎死。官男的家屬氣憤地向當初肇事的王姓駕駛和2家車輛保險公司提告求償80多萬元人民幣(約新台幣375萬元)。

這讓對方相當錯愕，認為官男都已經出院了，是因為在家休養時吃肉噎死的，和車禍並沒有直接關係，因此拒絕賠償。對此，官男家屬甚至到王男家吵鬧索賠，法院上醫院也提出官男當時的康復評估資料表示，官男在車禍後因為頭部重傷，導致高級腦功能無法配合，因此吞食上會感到力不從心，可以證明車禍和噎死是有因果關係的。

經法官介入調解後，最終肇事的王男以及保險公司於近日和官男家屬達成調解協議，肇事的王男賠償5萬4970元人民幣(約新台幣25.8萬元)，而2家保險公司分別賠償5萬9325.5元人民幣(約新台幣27.8萬元)和18萬8319.45元人民幣(約新台幣88.3萬元)。車禍過後81天，因吞食造成噎死，而肇事駕駛必須賠償的離奇事件曝光後，引發許多網友熱議。

捐百萬賑災遭酸是在贖罪 館長... 惡劣男無故踹倒重機 網譙翻：...

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