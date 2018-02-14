刮刮樂暗藏「中獎代碼」？台彩這樣說

2018年02月14日 11:29 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

新年好運旺旺來！農曆新年到來，家家戶戶常會掏錢買彩券、刮刮樂，總是期望自己能夠一夜致富，但刮刮樂上滿滿數字與圖案，讓人看得眼花撩亂，只要一個不小心，就有可能和財神擦身而過。坊間流傳刮刮樂上藏有「中獎密碼」，直接看「代碼」就可以知道中了多少錢，這是真的嗎？

如今刮刮樂越來越多樣化，上頭除了數字之外，還有著各式各樣的圖案符號，讓人看得是眼花撩亂，但你可曾注意過，刮刮樂上還暗藏著「英文字母」？事實上，在將刮刮樂全部刮開後，會發現「三個英文字母」隨機散落在各處，常有人說這些英文字母正是「中獎代碼」，不同字母代表著不同獎項，只要將字母組合起來就可以迅速得知獲得了多少獎金。

常見的代碼像是「HUN」、「THO」、「FVT」、「TEN」、「TOP」，分別代表著獲得一百元（Hundred）、一千元（One Thousand）、五千元（Five Thousand）、一萬元（Ten thousand）及頭獎獎金；而沒有中獎的刮刮樂也有代碼，包含WSV、FAL、FET、FPE、TAM、THN、TOV、TOY、LTP、HRF、TOE、TIX、SOV、WRV等。

台彩對此解釋，坊間所流傳的中獎密碼，都是遊戲隨機設計，僅是參考用，並表示為了安全性，每隔一段時間就會更改，民眾千萬別誤信中獎密碼而不把彩券刮完，並提醒民眾刮中記得拿給店家刷條碼兌獎，才不會釀成爭議。