「兒子生前愛吃的」慈母求買章魚燒 草屯人接力傳愛

2018年02月14日 11:27 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「請求社團賣章魚燒的老闆，可以請您幫一位媽媽完成心願嗎？」臉書社團「草屯人」管理員日前PO文發出動員令，要幫一位喪子的媽媽買到兒子生前最愛吃的章魚燒，希望草屯鄉親能幫忙聯繫業者，讓這位媽媽能在白天順利買到章魚燒送到殯儀館，消息一出社團總動員，在短短幾分鐘內就火速聯繫到章魚燒老闆，而對方也一口氣答應，不僅提早擺攤，更在半小時內完成10盒章魚燒還堅持不收錢，善行暖爆不少網友。

媽媽私訊社團原文。（圖／翻攝自草屯人社團）

臉書社團「草屯人」管理員周雅麗11日收到網友私訊，表示念大學的兒子去當天使了，因為他生前喜歡吃章魚燒，可是殯儀館只開放白天祭拜，一時之間也買不到章魚燒，希望能動員社團網友買到兒子生前愛吃的章魚燒。周雅麗將訊息PO在社團後，引起網友瘋狂轉貼，果真火速聯繫到章魚燒老闆，吳姓老闆獲知後也立刻答應，特別提前至中午擺攤，並且努力在半小時內趕出10盒章魚燒，還堅決不收這位媽媽的錢，就連網友認購要來付錢也遭到他拒絕，他表示希望透過自身的棉薄之力，安慰這位媽媽的喪子之痛。

媽媽對於大家的熱情感到暖心。（圖／翻攝自草屯人社團）

從PO網到章魚燒交到這位媽媽手上，社團成員一小時內齊心完成這位媽媽心願的愛心接力，感動無數人，媽媽隨後也透過管理員向社團成員致謝「感謝大家的幫忙，感謝章魚燒老闆能提前幫孩子做他最喜歡吃的章魚燒，謝謝感恩！」不少網友紛紛留言回應「草屯人真的很溫暖」、「這是催淚文」、「章魚燒老闆太有愛心了～一千個讚喔！」