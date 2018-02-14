公費訪歐夜衝紅燈區 童仲彥回應：去考察

2018年02月14日 13:37 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

遭民進黨開除黨籍的台北市議員童仲彥，去年先後傳出毆妻、外遇劈腿，宣布退黨後更因為臉書粉專忘記切換帳號，以一句「了不起。負責！」大讚自己，笑翻網友，也成為時下流行金句。日前他以公費隨柯文哲出訪歐洲，不料又被爆料獨自夜闖「紅燈區」，對此，他解釋「之所以想前往紅燈區，是為了考察色情專區。」

政治形象盡毀的童仲彥此次又有驚人之舉！根據《壹週刊》報導，柯P帶領的訪歐團11天行程接連訪問了荷蘭、波蘭、比利時與土耳其4個國家，考察行程排到滿檔，許多隨行團員各個大喊吃不消，沒想到童仲彥卻精力旺盛，入住荷蘭阿姆斯特丹時，還力邀柯P幕僚與市府員工前往「紅燈區」一遊，即便無人同行，他仍執意前往，最後在接近零度的低溫中，跳上電車前往朝聖。

對此，童仲彥澄清，當天前往紅燈區的目的「是基於台灣設立色情專區的立法早已通過，但至今各縣市都沒有實際動作」，因此希望邀請市府員工後幕僚一起去考察，可惜沒有人要跟他同行。

此外，針對他在臉書PO出和波蘭正妹的合照，還高喊「值得了」，一度被網友狠酸「看到波蘭妹不喜歡的就不是男人，了不起，負責」、「你真是丟台灣人的臉」；童仲彥受訪時喊冤，表示自己也很認真在考察，並對網友喊話政見跟正妹一樣重要，「葛格姆湯喔，不要再蓋歪樓了。」