自稱來自2030年 男子預言：2028人類上火星

2018年02月14日 15:15 陳慶餘

男子自稱來自2030年，並且在影片中接受測謊（來自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

時空旅行真的有可能嗎？影音分享平台Youtube上一個擁有34萬人訂閱的頻道「ApexTV」，近日邀請了一位據說是來自2030年的「未來人」諾亞（Noah）來揭露在未來12年之間會發生的事情，其中包含了美國總統川普會連任、人類會在2028年成功登上火星等等。

「未來人」諾亞的容貌及聲音都經過後製處理，而他的左手臂上還帶著測謊儀器，在影片中，諾亞表示自己來自2030年，是冒著生命危險從未來透過時光機來到現在，接著諾亞還做出許多「預言」，表示在未來，人工智慧（AI）會發展迅速、比特幣會比現在更通用、大部分的癌症都已經可以治癒，以及現任美國總統川普會連任、2030年的美國總統會是一名叫做雷米基（Ilana Remike）的人等等預言。

而除了社會發展外，諾亞進一步指出在未來，全球暖化會越來越嚴重，北美洲的溫度會越來越高，但是歐洲會卻會變得越來越冷，因此人類開始尋求地球以外的生活空間，並且於2028年成功登陸火星，更在同年開發出時空旅行的技術。

在訪問中，諾亞聲稱自己已經50歲，但是透過醫療技術讓自己保持在25歲的外貌，而根據測謊儀器的結果顯示，諾亞的所言非假，不過不少網友都認為，測謊機很有可能有被動手腳，而且測謊只能反映受測者相信自己所言屬實，而非真正的客觀事實，因此諾亞到底是不是未來人還是有待商榷。