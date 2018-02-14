天使臉蛋、筋肉身材！韓「金剛芭比」反差萌掀暴動

天使臉蛋、筋肉身材！韓「金剛芭比」反差萌掀暴動（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram）

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／綜合整理

「全身是男的，只有臉是女的！」近年來健身風氣興起，越來越多人開始注重身材鍛鍊，最近有網友分享了一名韓國正妹的影片，一張清新可人的臉蛋之下，卻藏著讓人不敢置信的健美身材，「反差萌」景象嚇呆不少網友！

據了解，該名人稱「金剛芭比」的韓國女孩名叫池妍玉（지연우，Yeon Woo Jhi），是國際健美總會（IFBB）的職業健美選手。脖子以上頂著一頭飄逸長髮，搭配圓滾滾大眼、精緻五官，看上去就如同洋娃娃一樣，而往下一看，卻是有著完美肌肉曲線的「筋肉女」，在塗上膚色劑後魔鬼線條更是明顯，相當迷人。

除了運動鍛煉之外，池妍玉對飲食也相當嚴格，時常在個人社群分享她的餐食與健身成果，紀錄自己的生活點滴，希望以此激勵大家。而其照片曝光後，反差外型讓她成為網友討論焦點，紛紛驚呼：「太強了，女生有肌肉很美」、「原本我以為我是看臉的 ，現在才發現我在意的是身材」、「我不夠她吃啊」、「她的肌肉線條甚至比許多NBA禁區肌肉棒子球員都明顯…女生能練成這樣真的很難」。

Yeon Woo Jhi是國際健美總會（IFBB）的職業健美選手。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram） Yeon Woo Jhi是國際健美總會（IFBB）的職業健美選手。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram）
Yeon Woo Jhi肌肉曲線相當完美。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram） Yeon Woo Jhi肌肉曲線相當完美。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram）
Yeon Woo Jhi時常在個人社群分享她的餐食與健身成果。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram） Yeon Woo Jhi時常在個人社群分享她的餐食與健身成果。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram）
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