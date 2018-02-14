天使臉蛋、筋肉身材！韓「金剛芭比」反差萌掀暴動

2018年02月14日 15:48 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

「全身是男的，只有臉是女的！」近年來健身風氣興起，越來越多人開始注重身材鍛鍊，最近有網友分享了一名韓國正妹的影片，一張清新可人的臉蛋之下，卻藏著讓人不敢置信的健美身材，「反差萌」景象嚇呆不少網友！

據了解，該名人稱「金剛芭比」的韓國女孩名叫池妍玉（지연우，Yeon Woo Jhi），是國際健美總會（IFBB）的職業健美選手。脖子以上頂著一頭飄逸長髮，搭配圓滾滾大眼、精緻五官，看上去就如同洋娃娃一樣，而往下一看，卻是有著完美肌肉曲線的「筋肉女」，在塗上膚色劑後魔鬼線條更是明顯，相當迷人。

除了運動鍛煉之外，池妍玉對飲食也相當嚴格，時常在個人社群分享她的餐食與健身成果，紀錄自己的生活點滴，希望以此激勵大家。而其照片曝光後，反差外型讓她成為網友討論焦點，紛紛驚呼：「太強了，女生有肌肉很美」、「原本我以為我是看臉的 ，現在才發現我在意的是身材」、「我不夠她吃啊」、「她的肌肉線條甚至比許多NBA禁區肌肉棒子球員都明顯…女生能練成這樣真的很難」。

Yeon Woo Jhi是國際健美總會（IFBB）的職業健美選手。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram）

Yeon Woo Jhi肌肉曲線相當完美。（圖／翻攝Yeon Woo Jhi instgram）