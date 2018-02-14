164億得主怕遇害！提告要求匿名領獎 每日損失41萬利息

164億得主怕遇害！提告要求匿名領獎 每日損失41萬利息(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

不少中頭獎得主，都希望可以匿名領獎，以免遭人騷擾。美國新罕布夏州一名女子，在今年1月中了「威力球」（Powerball）頭獎，個人獨得獎金5.6億美元（約新台幣164億元），但領取時卻被告知需公開身分領獎，她擔心身分曝光會被騷擾，因此控告樂透公司，希望能夠爭取匿名領獎的權利。

根據《美聯社》報導，朵伊（Jane Doe，化名）中獎時太興奮，沒有聯絡律師就直接在彩券後面簽名，事後才得知可以透過信託匿名領取，由於她希望自己與親友不要受到騷擾，甚至害怕身分公開後，會遭到有心人士鎖定，因此提告爭取自己匿名的權利。

而朵伊的律師沙因（William Shaheen）也提到，由於打官司期間無法領取獎金，朵伊每天也將損失1.4萬美元（約新台幣41萬元）的利息，對此她也向法院提出利息補償的要求，期間曾因中頭獎備感壓力，深怕有人會覬覦她的獎金，進而騷擾或是傷害她。

對此，彩券委員會執行董事麥金泰爾（Charlie McIntyre）回應，彩券上未清楚標示領獎方式是他們的疏忽，但是官方網站上都有詳細說明，在經過多次溝通後，他也尊重對方要求的隱私權，但是由於獎金金額過於龐大，他們也必須知道得獎人資料，目前法院仍未做出裁決。

而新罕布夏州助理檢察長康佛提（John Conforti）則指出，這些資料公開攸關於公共利益，因此有義務公開。據了解，先前曾有一名中了3000萬美元(約新台幣8.8億元)的樂透得主莎士比亞(Abraham Shakespeare)，於2009年突然失蹤，2010年才被發現遭朋友陷害，類似狀況屢屢傳出，不免讓得主擔心自身安危。

飛來橫禍！砂石車爆胎害無辜騎... 日本發現世界最大火山熔岩穹丘...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。