164億得主怕遇害！提告要求匿名領獎 每日損失41萬利息

2018年02月14日 16:15 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少中頭獎得主，都希望可以匿名領獎，以免遭人騷擾。美國新罕布夏州一名女子，在今年1月中了「威力球」（Powerball）頭獎，個人獨得獎金5.6億美元（約新台幣164億元），但領取時卻被告知需公開身分領獎，她擔心身分曝光會被騷擾，因此控告樂透公司，希望能夠爭取匿名領獎的權利。

根據《美聯社》報導，朵伊（Jane Doe，化名）中獎時太興奮，沒有聯絡律師就直接在彩券後面簽名，事後才得知可以透過信託匿名領取，由於她希望自己與親友不要受到騷擾，甚至害怕身分公開後，會遭到有心人士鎖定，因此提告爭取自己匿名的權利。

而朵伊的律師沙因（William Shaheen）也提到，由於打官司期間無法領取獎金，朵伊每天也將損失1.4萬美元（約新台幣41萬元）的利息，對此她也向法院提出利息補償的要求，期間曾因中頭獎備感壓力，深怕有人會覬覦她的獎金，進而騷擾或是傷害她。

對此，彩券委員會執行董事麥金泰爾（Charlie McIntyre）回應，彩券上未清楚標示領獎方式是他們的疏忽，但是官方網站上都有詳細說明，在經過多次溝通後，他也尊重對方要求的隱私權，但是由於獎金金額過於龐大，他們也必須知道得獎人資料，目前法院仍未做出裁決。

而新罕布夏州助理檢察長康佛提（John Conforti）則指出，這些資料公開攸關於公共利益，因此有義務公開。據了解，先前曾有一名中了3000萬美元(約新台幣8.8億元)的樂透得主莎士比亞(Abraham Shakespeare)，於2009年突然失蹤，2010年才被發現遭朋友陷害，類似狀況屢屢傳出，不免讓得主擔心自身安危。