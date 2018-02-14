2018年02月14日 16:57 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日本神戶大學海底探測中心（Kobe Ocean Bottom Exploration Center）日前在九州南部外海的一座海底火山「鬼界破火山口」（鬼界カルデラ），發現包裹體積超過7.5立方英里（約32立方公里）火山岩漿的熔岩穹丘，一旦噴發恐奪走多達一億條人命。據悉，「鬼界破火山口」曾在7300年前發生巨大噴發，摧毀了日本南部史前繩文文明（Jomon civilization）。

「鬼界破火山口」（鬼界カルデラ）為鹿兒島薩摩半島南方大隅海峽附近的海底火山，寬約10公里、高約600公尺，體積更達32立方公里。根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，神戶海底勘探中心研究人員發現的熔岩穹丘，是全球歷來發現規模最大的其中一座火山穹丘。

日本發現世界最大火山熔岩穹丘 爆發恐死1億人（圖／翻攝自神戶大學網站）

研究團隊下海探勘後發現，火山穹丘的表面有扭曲的紋路，意味穹丘下方存在熔岩活動，並發現有「熱液柱」(hydrothermal plume)的現象，這代表熔岩活動可能正在加劇，不排除有再次爆發的可能。科學家亦證實，在過去12萬年間，日本群島共經歷過10次破火山口大規模噴發。

神戶大學火山學家巽好幸（Yoshiyuki Tatsumi）表示，這個火山穹丘的威力不容小覷，「鬼界破火山口」一旦爆發，將有1億人的性命遭到威脅，且因噴發規模大，有機會引發海嘯，包括日本南部、大陸及台灣沿岸地區都可能遭受到波及。不過他也強調，大家不必過度恐慌，因為此火山穹丘在未來100年內爆發的機率僅有1％。該調查報告發表在最新一期的《自然報告》(Science Report)期刊。