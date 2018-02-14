日藝術家一張「台灣加油圖」 讓飯店員工眼淚潰堤

2018年02月14日 16:59 陳慶餘

花蓮因強震影響，造成嚴重災情及多人死傷，一位從日本來台灣遊玩的藝術家村上咲（Saki Murakam）就特別在所住的台北亞都麗緻大飯店內留下一張寫著「台灣加油」的便籤，上頭還畫著台灣的壯麗景致，讓飯店的員工在看見之後備感溫馨，也忍不住紅了眼眶。

「在這危難時刻看到來自日本的關懷與打氣，讓飯店同仁們備感溫馨，除了希望將這份溫暖傳遞給花蓮地震災民，也希望災後事宜能盡快告一段落，重現花蓮的美好風光！」台北亞都麗緻大飯店昨（13）日晚間透過臉書表示，一位日本遊客在客房內留下一張為台灣加油打氣的便籤，讓飯店員工看到之後都相當感動。

根據《遠見》雜誌報導，一位在飯店內工作超過4年的房務人員田竹君在整理客房時發現了這張利用飯店信紙所繪製出的台灣風景圖，而中間上頭四個大大的「台灣加油」字樣，讓本來不容易表露出情緒的田竹君在看到後都不禁紅了眼眶，眼淚不知覺地落下。

後來田竹君與同事上網搜尋，才發現原來這名房客不是省油的燈，原來是曾經獲得知名品牌「Samsonite」藝術創作大賽冠軍的藝術家村上咲，而村上咲也在自己的推特上貼出這張畫作，並且用英文寫下「I love Taiwan, I love Taiwanese（我愛台灣，我愛台灣人）」，表示自己在聽聞地震消息後曾經一度猶豫到底還要不要來台灣，但想到當初台灣在日本311地震時給的幫助，因此決定用自己的方式來聲援台灣。