拒絕開槍射殺黑人嫌犯遭解雇 美國警察獲賠511萬

2018年02月14日 18:21 陳慶餘

美國西維吉尼亞州（West Virginia）一名曾經從軍的前警察2年前疑似因為沒有向一位黑人嫌犯開槍而遭到警方惡意解雇，讓他氣得怒將此事告上法院，近日雙方終於達成和解，警方需要為解雇他賠償17.5萬美元（約新台幣511萬元）。

綜合外媒報導，馬德（Stephen Mader）在2016年被警方以「處理現場狀況不當」為由開除，原來他在抵達一處犯罪現場時，見到一位持槍黑人歹徒威廉斯（Ronald Williams），但在評估過現場狀況後，馬德認為威廉斯沒有任何威脅，因此選擇與他對話且嘗試說服他放下槍枝投降，但另外兩名支援警力抵達後，竟同時開槍將威廉斯擊斃，而馬德也在事後遭到開除。

認為自己被惡意解雇的馬德，在2017年5月將西維吉尼亞州的警方告上法院，馬德的律師強調，自己的當事人是因為拒絕開槍射殺平民而遭到開除，但是他的行為並沒有違反任何法律、常識以及政策，而馬德本人自己也表示，自己是利用過去從軍的經驗以及在警校所學，評估威廉斯並沒有任何危險之後才會選擇不開槍，而警方在事後也發現威廉斯的槍枝內沒有任何子彈。

最後，警方決定與馬德進行和解，而馬德也獲得高達17.5萬美元的賠償金，但警方強調，開除馬德並不單純僅是因為他拒絕開槍，而是還有先前的兩起違規事件，並堅稱解雇馬德是一個「正確的決定」。