「他想活下去！」腦積水早產兒急動手術 突緊抓醫生手指

「他想活下去！」腦積水早產兒急動手術 突緊抓醫生手指(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

大陸廣州一名僅28周就出生的早產兒，由於腦積水因此需動手術急救，但由於嬰兒還太小、體重過輕，恐怕將面臨巨大的風險，在醫生的評估下，近日進行手術。麻醉醫師憶訴，當時替嬰兒戴上呼吸器面罩時，他忽然抓住自己的手，嬌小的身軀卻擁有堅定的意志力，讓她不禁紅了眼眶。

根據《廣州日報》報導，患者的母親借助「試管嬰兒」懷孕，但期間因出現嚴重的妊娠期高血壓，胎兒宮內窘迫的狀況，趕緊於2017年12月28日進行剖腹產手術，確保孩子的安全，產出的龍鳳胎僅有28周、體重1.2公斤。其中的哥哥出現新生兒呼吸窘迫綜合症、肺出血及急性腎損傷等多種併發症，而且腦內出血狀況越來越嚴重。

麻醉科主任馮霞表示，當時嬰兒突然抓住她左手的食指，僅管他身體虛弱、瘦小，卻仍努力的想活下去(圖翻攝自/廣州日報) 麻醉科主任馮霞表示，當時嬰兒突然抓住她左手的食指，僅管他身體虛弱、瘦小，卻仍努力的想活下去(圖翻攝自/廣州日報)

最近兩週進行超音波檢查，發現患者已達最嚴重的4級腦出血，側腦室最寬達到4.3公分，更引發嚴重的腦積水。醫師於2月11日進行聯合會診，手術團隊表示，由於患者體重輕、身體小，動手術恐怕將面臨極大的風險，嬰兒體內血容量僅有約100毫升，若不小心誤傷，都會造成嚴重的後果。手術團隊於昨(13)日上午，為患者進行腦室腹腔引流術，持續兩個小時的手術，成功搶救一個小生命。

而麻醉科主任馮霞表示，由於寶寶還無法自主呼吸，因此手術前需配戴呼吸器面罩，當時嬰兒突然抓住她左手的食指，雖然不記得有多久，但是她永遠記得那個力道，僅管他身體虛弱、瘦小，卻仍努力的想活下去，讓她眼眶泛淚的默念「一定要堅持住」。目前患者的狀況穩定，醫生正積極想辦法讓他能夠自主呼吸，趕緊回到父母身邊。

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