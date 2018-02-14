2018年02月14日 21:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

澳洲正妹拒當工作奴隸 搬至南美森林過「原始生活」(影片來源/youtube/F r e e l e e)

現在有不少人提倡吃素食、自然過生活，甚至還有人為此搬進森林，選擇用最原始的方式過生活。澳洲一名正妹先前以「香蕉減肥法」爆紅，甚至還當起Youtuber，而最近她又對外表示，將搬至南美洲的森林裡生活，擺脫奴隸式的生活，且堅持不穿衣物、不化妝，每餐只吃水果。

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現年38歲的瑞特克利芙（Leanne Ratcliffe）因提倡「香蕉減肥法」走紅，甚至擁有「香蕉女孩芙里莉」（Freelee the Banana Girl）的稱號，極力提倡素食主義，認為食用素食可以讓人保持好身材，且可以避免對動物造成傷害。而近日她在IG宣布，將與另一半搬到南美洲的森林裡生活，且大部分時間不穿衣服、不再剃體毛，以最天然的方式生活。

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瑞特克利芙表示，每日起床只為了工作，讓她感覺失去生存的意義，不想再當朝9晚5的「工作奴隸」，每天面掛虛偽的笑容待人，為了重新感受這個世界，因此想在森林裡過真正的生活，她也提到，這樣的生活方式也替她省下不少錢，不必再買衣服或化妝品，而且每天進食天然的水果，也會讓她的身體更加健康。

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如今，瑞特克利芙每天以水果為主食，而且堅持一餐一種水果的理念，其中也包括「2顆鳳梨」、「5顆芒果」及「20根香蕉」等，而蔬菜類僅吃4分熟的，她曾在2014年時聲稱，為了保持苗條身材，她還曾在一天吃進51根香蕉。不過專家對此表示，這種方示目前仍沒有科學根據，但瑞特克利芙還是受到網友喜愛。