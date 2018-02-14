澳洲正妹拒當工作奴隸 搬至南美森林過「原始生活」

澳洲正妹拒當工作奴隸 搬至南美森林過「原始生活」(圖翻攝自/ig/freeleethebananagirl)

友善列印
/綜合報導
澳洲正妹拒當工作奴隸 搬至南美森林過「原始生活」(影片來源/youtube/F r e e l e e)

現在有不少人提倡吃素食、自然過生活，甚至還有人為此搬進森林，選擇用最原始的方式過生活。澳洲一名正妹先前以「香蕉減肥法」爆紅，甚至還當起Youtuber，而最近她又對外表示，將搬至南美洲的森林裡生活，擺脫奴隸式的生活，且堅持不穿衣物、不化妝，每餐只吃水果。

New Account @freelee_official（@freeleethebananagirl）分享的貼文 張貼

現年38歲的瑞特克利芙（Leanne Ratcliffe）因提倡「香蕉減肥法」走紅，甚至擁有「香蕉女孩芙里莉」（Freelee the Banana Girl）的稱號，極力提倡素食主義，認為食用素食可以讓人保持好身材，且可以避免對動物造成傷害。而近日她在IG宣布，將與另一半搬到南美洲的森林裡生活，且大部分時間不穿衣服、不再剃體毛，以最天然的方式生活。

New Account @freelee_official（@freeleethebananagirl）分享的貼文 張貼

瑞特克利芙表示，每日起床只為了工作，讓她感覺失去生存的意義，不想再當朝9晚5的「工作奴隸」，每天面掛虛偽的笑容待人，為了重新感受這個世界，因此想在森林裡過真正的生活，她也提到，這樣的生活方式也替她省下不少錢，不必再買衣服或化妝品，而且每天進食天然的水果，也會讓她的身體更加健康。

New Account @freelee_official（@freeleethebananagirl）分享的貼文 張貼

如今，瑞特克利芙每天以水果為主食，而且堅持一餐一種水果的理念，其中也包括「2顆鳳梨」、「5顆芒果」及「20根香蕉」等，而蔬菜類僅吃4分熟的，她曾在2014年時聲稱，為了保持苗條身材，她還曾在一天吃進51根香蕉。不過專家對此表示，這種方示目前仍沒有科學根據，但瑞特克利芙還是受到網友喜愛。

天使臉蛋、筋肉身材！韓「金剛...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。