年節大掃除怎麼掃？不可不知的5大風水禁忌

2018年02月15日 07:31 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

每逢過年就要大掃除，除舊布新替年節帶來新氣象，另一方面則是要清除汙穢、霉氣，不過農曆年節該怎麼掃可是很講究的，就連家中添購的家具、擺設都有學問，畢竟這攸關未來一年的運氣，就讓我們來看看有哪些禁忌該注意。

不宜擺放外型不規則的家具(示意圖/達志影像)

1.不宜擺放外形不規則的家具

許多人會趁年節添購新家具，但購買時最好選擇方型或圓型，外形較有規則性的物品，因為在傳統裡方形代表方正，而圓形則代表圓滿，意旨家庭和樂融融，對於家庭間的和睦有益。相對的，不宜選購不規則形狀的家具，比如三角形、多邊形等，因為外形銳利也代表鋒利，不利於家庭和睦相處。

年節前不宜大改裝(示意圖/達志影像)

2.年節前不宜大改裝

春節前夕盡量避免鑽牆、動土、室內裝修等，因為從風水學來說，春節前夕裝修，可能會因位置挪動而導致遇凶煞，不過就科學方面來看，家裡若是大動裝修，有可能會產生髒的物質、氣體不利於人體，恐會對身體健康造成影響，基本上只要做好家中清潔即可。

從一年運勢決定打掃方向(示意圖/達志影像)

3.從一年運勢決定打掃方向

春節前夕大掃除時，要先判斷過去一年的運勢，若是全家健康又和睦，應從大門往屋內掃，意旨運氣「掃進來」的意思，假若過得不順遂，就該從屋內往大門外掃，代表將晦氣向外掃出去。

大門不可更換只可清潔(示意圖/達志影像)

4.大門不可更換只可清潔

有些人想替家中增添喜氣，可能會想更換老舊的大門，但這個舉動可能會壞了好運，因為大門在風水學裡佔有重要的作用，主要是屋內納氣的凶吉，若在打掃期間，大門正值五黃、二黑病等凶星飛臨，恰巧更換大門將無法擋煞，因此可是年節禁忌。

米缸、冰箱宜滿不宜空(示意圖/達志影像)

5.米缸、冰箱宜滿不宜空

許多人在年節期間，必定會增添不少食物，主要是準備過年期間，燒菜所需的食材，因此冰箱、米缸都是滿滿的食物，而另一面也是因為補滿這兩樣物品，也象徵家中衣食無虞。