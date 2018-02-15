北部走春4景點大公開 免門票、搭捷運也能玩

2018年02月15日 08:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

年節到來，不少人會攜同家人到外走春，希望能選個良辰吉時、方位外出走走，討個吉利也能迎來財神，不過台北有什麼地方好逛呢？哪些地方不必人擠人，也可以走的開心、玩的開心呢？

1.士林官邸

緊鄰士林捷運站，只需10分鐘路程就可抵達，士林官邸將於2/13-2/28西式庭園區展出「2018士林官邸鬱金香展─鬱見荷蘭」，由於鬱金香是荷蘭的國花，展場也將結合荷蘭特有的風車、木鞋等，鮮豔亮麗的花色、百花齊放的鮮花，是不少民眾的打卡熱點。

Candice✨（@candice_c.l）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 25 日 4:20 上午 張貼

2.陽明山國家公園、淡水無極天元宮

浪漫的粉紅色櫻花，吸引不少民眾慕名賞櫻，近日北部各地已陸續開出櫻花，陽明山國家公園及淡水天元宮後山，目前正值櫻花盛開期間，而花期分別是2月至3月、2月下旬至4月，有寒櫻、三色、八重櫻及吉野櫻等各種類，而且附近也有不少熱門文青咖啡廳，也是走春的好選擇。

Yu-Ru Zheng（@aamy.zheng）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 22 日 3:33 上午 張貼

3.銀河洞瀑布

銀河洞瀑布位於新店，搭乘捷運新店站再轉公車即可抵達，是一個方便又清幽的好地方。山內有宛如絹絲的瀑布傾瀉而下，還有鑲嵌在岩石縫中的呂洞賓廟，內部綠意盎然，彷彿置身於仙境，還可沿著道路前往貓空纜車站、待老坑山，是遠離塵囂的走春好去處。

4.碧山巖

碧山巖位於台北內湖白石湖社區，搭乘捷運與公車便可抵達，交通相當便利。2010年新建一座長達全長116公尺的紫色吊橋，正值2月春節也正巧是賞櫻季節，社區裡還有知名的「夫妻樹」，而樹下也貼心設置觀景台，方便遠眺白石湖的山谷美景，若逛久腳痠，附近也有可休憩的咖啡廳，讓遊客能停下腳步欣賞美麗的夕陽。