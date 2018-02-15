春節哪裡玩？全台主題樂園「優惠攻略」大公開

春節哪裡玩？全台主題樂園「優惠攻略」大公開(義大遊樂世界提供)

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農曆春節到來，同時也是學生寒假期間，全台各地主題樂園因應節日，紛紛推出限定優惠，包含壽星只要100元、第二人1折、鄉親特惠等活動，並與公共運輸車輛結合，推出入園優惠，免去塞車、停車麻煩，吸引民眾一同前往狂歡。

【全台主題樂園春節限定優惠一覽表】

一、六福村：

自即日起至3/25，身穿紅、紫、黃任一色上衣，享599元入園（原價999元），午後享優惠票499元。

2月份鄉親特惠價，台北市民每人520元，同行親友也享有599特惠（限週末六日、國定假日適用)。

二、小人國主題樂園：

2/16（初一）至2/20（初五），搭乘新竹客運、台灣好行至小人國，憑乘車購票證明現場購買門票享優惠票價450元；台聯客運專案套票（來回）650元起。

另外，自即日起至4/8，孩童、博愛票優惠399元，成人優惠價499元（原價799元）。

三、麗寶樂園：

2/16（初一）至2/20（初五），10歲以下免費，雙人月光票則只要399元。

自即日起至3/4，雙人午後入園享799元，入園消費滿3千元抽奧迪A1汽車。

四、九族文化村：

自即日起至4/15，櫻花季優惠650元（原價850元），3至6歲孩童及65歲年長者特惠450元（此方案不含初一至初五春節期間）。

另外，2/21至3/4夜櫻午後票享450元優惠。

五、劍湖山世界：

自即日起至2/28，現場購票優惠699元（原價899元），2月壽星只要100元（壽星方案不含春節初一至初四），中低收入戶入園享199元優惠。

六、義大世界：

2/16（初一）至2/20（初五），搭配1人全票899元，第2人享原價全票1折89元優惠。

另外，自即日起至2/28，官網限定3人同行73折2099元（原價2844元）。

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