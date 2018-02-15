有拜有保佑！新年搶頭香資訊就看這一篇

2018年02月15日 10:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

農曆新年許多虔誠信徒最不能錯過的就是搶頭香，常常看到不少人搶破頭只為了當第一個讓神明聽到心願的人；而拜拜不一定要搶快，因為「心誠則靈」，只要誠心誠意向神明訴說心裡話，一整年一定能平安順遂。

以下為大家整理出全台各大香火鼎盛的廟宇搶頭香的資訊：

1.台中大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮俗稱大甲媽祖廟、大甲媽，主要供奉天上聖母媽祖，是台灣知名廟宇之一；除了過年搶頭香外，大甲鎮瀾宮每年的媽祖遶境進香是不少信徒相當景仰的。

今年鎮瀾宮開廟門搶頭香的時間，是在2月15日除夕夜晚上11點登場，想搶頭香的信眾一定要提前到，因為這個活動每年都相當踴躍。

地址：台中市大甲區順天路158號

電話：04-2676-3522

2.彰化市南瑤宮

南瑤宮也是主要祀奉天上聖母的媽祖廟，從清朝乾隆年間興建後，就一直香火鼎盛，更被屢稱十分靈驗。1985年曾被公告為三級古蹟，目前則是縣定古蹟。

今年南瑤宮搶頭香的時間是2月15日除夕夜晚上11點登場，近年來香客倍增，南瑤宮更祭出搶頭香的獎金，高達11111元，讓第一名的信徒能夠拿個大紅包回家過好年。

地址：500彰化縣彰化市南瑤路43號

電話：04-7222893、04-7274766

3.雲林北港朝天宮

北港朝天宮就是俗稱的北港媽祖廟，在1694年由樹璧和尚(臨濟正宗第34代)從福建省湄洲天后宮迎請媽祖金身，再到北港建廟傳法，朝天宮更被列為國定古蹟，香火鼎盛。

今年朝天宮將在2月15日除夕夜晚上11點15分開廟門搶頭香，讓信眾搶頭香、祈福，每個人都能夠平安順利過這一年。

地址：651雲林縣北港鎮中山路178號

電話：05-783-2055、05-783-0535

4.嘉義新港奉天宮

新港奉天宮也是台灣著名的媽祖廟，更是被明定為三級古蹟，主要供奉天上聖母，每年搶頭香都相當受矚目，而開廟門的時間每年都是要擲筊請示神明才會公布。

今年除夕新港奉天宮適逢「2018國際媽祖文化節」，所以在當天晚上9點於廟前廣場，會友搶頭香及發送祈福紅包，讓信眾可以過個好年。

地址：616嘉義縣新港鄉新民路53號

電話：05-3742034