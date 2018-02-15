2018生肖事業、財運大公開 命理大師解說運勢！(上)

2018年02月15日 11:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

新年到！不少人都期盼著新的一年會更好，但是狗年運勢如何你看了嗎？香港著名命理學家蘇民峰，就為大家整理出12生肖運勢，替大家指點迷津，快來看看自己狗年運勢怎樣吧。

屬鼠的人，在狗年運勢可以用「大吉大利」四個字形容！只要好好努力、把握時機，今年將會是屬鼠的人出人頭地、經濟豐收的一年！事業的部分，在年初可能會出現阻礙，卻不可胡亂轉職，理應謀定而後動，年初後會有進一步發展。財運部分雖說不錯，但應以正財為重，偏財不小心可能就竹籃打水一場空。

屬牛的人，今年犯太歲要注意！運勢必定會受到太歲凶星的衝擊，導致阻礙重重、起伏不定，切記要做好安太歲事宜。今年在事業上會有新的機緣出現，不彷大膽嘗試，最重要的是要腳踏實地的工作，就有機會得到升遷、加薪的機會，保握事業上得到的機會。財運部分不弱，雖無大財，但起碼是細水長流，不要貪一朝致富，仍可以說是小康的一年，且理財很重要，否則到了年底會有預計不到的開支，屆時恐會令你措手不及。

屬虎的人，今年可以說是「似吉實凶」的一年，許多事情大多處在一個真假不定的模糊局面，很多事情都會感到莫名其妙，像是事業上就可能會有意想不到的困擾，可能是手下晚輩或親信反叛，容易造成與人之間的誤會、衝突，這時候要心平氣和的處理問題，否則會惹上官非。財運的部分今年較差，要防因貪而走極端，盡可能不參與他人合作投資，否則因財而失義。偏財運方面也不要憧憬過甚，理財部分要特別小心，不亂信人言而胡亂投資。另外可能因家居及家人健康而破財，故此理應積榖防饑，以備不時之需。

屬兔的人，今年會有貴人相助，只要抱持勤奮不懈，不求一步登天，工作上定能順遂且有所成就。只是要注意的是，今年容易面對各種競爭或是訴訟問題，但只要願意求變，就能迎刃而解。財運的部分，正財、偏財都會有所改善，整體來說比往年還順暢，但起伏很大，容易有意外之財，也會有意想不到的開銷，切忌不宜替他人做擔保，否則可能捲入是非或惹來不必要的麻煩。

屬龍的人今年本主大吉，可是其中有「吉中藏凶」之象，建議事業上可以多加深思，利用創作、藝術才能，有機會碰上貴人相助。倘若是從事以「口」生財、人際關係的行業，會有所驚喜，反之也可能固步自封，恐遭社會之洪流所淘汰，記住事如逆水行舟、不進則退。今年口舌紛爭多，因此不宜與他人合作，要加強自我能力，在秋天過後會有所收益。財運方面多破財，在偏財運上也不佳，今年會有較大的開銷，因此理財方面要特別小心，勿亂聽信他人隨意投資。

屬蛇的人，今年適逢轉向年分，會有貴人相助，若是努力上進，會有突破性發展，平時也應多學多問，且常往外走動也有機會遇到貴人機緣，而有所發揮。事業方面，有機會升遷、加薪，但要避免因懶惰或是無謂的應酬活動，否則一切恐成一場空。財運部分安穩，唯一要注意的是切莫留言於未知的利益中，還要避免讓焦躁脾氣影響工作及財運。今年利正財，不利於投機，切莫太過信手下或所謂好人。