2018生肖事業、財運大公開 命理大師解說運勢！(下)

2018年02月15日 11:05 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

香港著名命理學家蘇民峰，為大家整理出12生肖運勢：

屬馬的人逢得吉星彙集，會得到貴人相助，但整體來說會是「吉凶參半」的一年。事業上本有機遇，但是缺乏手下協助支持，亦只見事倍功半，切記不要驕傲，及將功勞與他人分享，要懂得未雨綢繆，否則將四面受敵。財運方面，正財會比偏財更好，正所謂「一分耕耘，一分收穫」，只要努力增進自己，且能把握機會，定能有意想不到的收穫。

屬羊的人主大吉，但有「吉中藏凶」之象，因此今年要留意不宜有太大的投資或變動，凡事皆應如履薄冰，萬事不可貪燥，三思方可後行。事業方面，只要發揮本能、膽大心細，都能有不錯的結果。另外要注意，小人口舌多，不要隨便相信他人，及投機大意，才能把傷害降到最低。若有轉換工作的機會，認為自己有實力時，就不該猶豫，否則後悔莫及。財運方面不錯，正、偏財都有機緣，但值得注意的是偏財的部分最好見好就收，投資方面則注意不與他人合作，更忌諱借錢或做擔保，否則下場恐落得人財兩空。

屬猴的人，今年有凶星入宮，運勢上會有些阻礙，「凶煞吉弱」讓今年做事上會遇到很多亦想不到的問題，因此不宜貪功冒進。事業上會有貴人出現，有升遷、加薪或是創業的機會。但要注意的是，口舌是非較多，容易與同儕、手下起衝突，切記要以禮待人、和氣生財。財運方面不太好，故不宜做大型的投資，且要注意節流、開銷上的花費，否則恐有入不敷出的慘況。

屬雞的人，今年總體來說是個不錯的年份，但小人多、貴人少，特別要注意。事業上會有一些新的合作對象，有順益的合作條件時，一定要白紙黑字，先小人而後君子，在實質錢財上才有正面得益。今年的成敗在於靈活及有新意，主動出擊也將是成敗關鍵。財運部分不錯，但容易遭誤導，所以任何決定應有自己的判斷，投資上不宜跟風，不做出超出能力範圍以外的投資，應按部就班、見好就收，妥善理財才能避免因貪而敗。

屬狗的人，今年「犯太歲」，多數人認為犯太歲災厄劫多，事實上是指變化較大較多，不一定像想像中的壞。事業上利於考試科名，宜自我增值，尤其從事公務、行政、人事等。不怕辛勞就有機會轉行、創業，切忌做事不宜魯莽，轉行創業也要有妥善計畫。財運部分安穩，今年只利於正財正業、不宜投機，也切莫相信手下或者所謂的好人，才不會因此造成財義兩失；也要注意不能戀棧於未知及虛幻的利益當中，如此才能確保錢財不失。

屬豬的人今年吉星相照，會有貴人相助。事業上會有意想不到的效果，不妨在年中做一些新的嘗試，但切記不宜輕信他人言。財運方面還不算太壞，還可以說是「小康小吉」之年，若是不貪，可得到正、偏兩財，但要是一時貪婪不務正業，防惹官非及口舌是非。要懂得節儉之道外，應做長遠之投資。今年也不適合替家人、朋友擔保，恐將有人財兩失的慘況。