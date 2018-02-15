2017年度十大幹話出爐！「功德施主」拿下寶座

2018年02月15日 09:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

又到年度盤點時刻，回顧2017年一整年，哪些政治人物、名人失言讓你感到印象深刻呢？去年底中時電子報《挖新鮮》臉書做了項調查，票選「2017年度幹話」，結果由行政院長賴清德「功德說」拿下冠軍，被封為「年度幹話王」，而緊追在後的則是台中市長林佳龍「台中是空汙防治最成功的地方政府」。

青年團體諷行政院長賴清德，發起「功德院長長久久正名行動」，更改行政院周邊路標。（青年團體提供）

《挖新鮮》臉書去年12月28日針對2017年度政治人物、名人失言語錄推出「幹話票選活動」，最終票選結果出爐，賴清德「消防員抓蜂捕蛇是做功德」、「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」以34%高票拿下冠軍，引起各界批評，也讓不少民眾一想到就氣，怒酸：「缺德」、「神當久了！」、「那你和蔡英文也不要領薪水，當作做功德好嗎？」

台灣照服員人力長期不足，薪資待遇是一大問題。(圖：黃菁慧)

緊追在後拿下第二高票的是林佳龍「台中是空汙防治最成功的地方政府」（15%），他在接受電台訪談時，表示市府提出了86項空汙減量行動方案，台中市空氣品質明顯改善，此話一出，遭到網友痛斥「說謊不臉紅第一的政府」、「台中空氣品質惡化嚴重，他還敢這樣睜眼說瞎話？不要臉！」、「哪來的自信？」

民進黨立委邱議瑩(中)酸場外的勞團抗議是「放錄音帶」的。(黃世麒攝)

而第三名僅與第二名差1個百分比，由民進黨立委邱議瑩酸立法院場外抗議《勞基法》修正草案的勞團「那些都是放錄音帶的啦，抗議還那麼不認真，跟我們當年走街頭不一樣」（14%）。

妙禪擁5大名駒，一般人不吃不喝298年才買得起(左圖翻攝自佛教如來宗網站，右圖翻攝PTT)

另外，其他排名依序為「妙禪信眾稱因為太愛師父所以想送他一台車，原本師父不想要，拜託了好久才勉為其難接受」、「蕭明仁：台灣哪有勞工過勞死？我敢說幾乎沒有！如果有過勞死，他本身可能有病」、「徐旭東：山挖深一點，可以蓄水養魚」，以及童仲彥臉書退黨自誇「了不起，負責！」

「看見台灣」紀錄片已故導演齊柏林感嘆亞泥在花蓮新城礦區挖得更深了；亞泥董事長徐旭東表示，深挖是為了縮小範圍，盡量減少影響生態，且未來還可以蓄水養魚。圖為亞泥在花蓮新城礦區現況。中央社記者李先鳳攝 106年6月13日

由於幹話隨時推陳出新，投票選項曝光沒多久，不少網友開始紛紛在留言串補充，點名蔡英文「夢想起薪3萬」及「勞工是我心裡最柔軟的那一塊」，以及「民進黨立委王定宇提出一個阿兵哥能打爆阿共的坦克」，引起網友熱議。