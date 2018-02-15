過年最怕親戚問10大問題！網友崩潰：我都不急了

過年最怕親戚問10大問題！網友崩潰：為何要提傷心事（中時資料照）

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／綜合整理

每當農曆新年到來，家中親戚長輩總會齊聚一堂，見面免不了寒暄幾句，難免會問上令人尷尬、難以回答的問題，網站《DailyView網路溫度計》日前統計了「10大網友最怕的過年話題」，看看這次過年你中招了幾項！

其實這10大最怕被問到的話題，是環環相扣的，每個問題之間可以任意穿插搭配，進行一連串攻擊，只要一不小心回答錯了，就有可能落入圈套，其中第一名是「什麼時候要結婚啊？」，通常回答「還沒」，接著會被詢問「有沒有男女朋友？」，佔第二名。

而若是回答「結婚了」，則會被問到「什麼時候生孩子？」，佔第七名。另外，剛出社會的新鮮人或是正準備步入職場的新人，總是會被問「在做甚麼工作啊？」（第八名）、「薪水怎麼樣啊？」（第三名）、「年終獎金領多少？」（第四名）、「研究所/國考考得怎樣？」（第五名）。

而其他還有像是「何時買房子啊？」（第六名）、「小朋友考第幾名啊？」（第九名）、「不記得我了嗎？」（第十名）等，聽完除了傻笑之外，也只能繼續傻笑！

網友們看後則紛紛大嘆「這樣真的有壓力」、「為什麼要提起我的傷心事」、「就算不是過年還是會被問」、「還有男/女朋友怎麼不帶來給我們看看」、「到底關你屁事！」；但也有網友說「坦白說..過年我也想問其他人這些問題XD」。

總結一到十名，分別如下 ：

第一名 －「什麼時候要結婚啊？」

第二名 －「有沒有男女朋友？」

第三名 －「薪水怎麼樣啊？」

第四名 －「年終獎金領多少？」

第五名 －「研究所/國考考得怎樣？」

第六名 －「何時買房子啊？」

第七名 －「什麼時候生孩子？」

第八名 －「在做甚麼工作啊？」

第九名 －「小朋友考第幾名啊？」

第十名 －「不記得我了嗎？」

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