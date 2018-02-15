2018年02月15日 06:50 綜合整理

今天是過年之除夕，國曆二月十五日、農曆十二月(甲寅月)三十日(戊寅日)

《農民曆小幫手》除夕 2018國曆二月十五日

宜：祈福、上樑、納財、入學、立券、齋醮、求嗣、交易、入宅。

忌：開倉、開井、安床、合醬、造倉、築隄。

【典故】傳說古時候有個兇惡的怪獸叫「夕」，牠每到歲末便出來害人，後來人們發現，夕怕三種東西，紅顏色、火光、響聲。於是每年最後一天，人們便在自家門上掛上紅顏色的桃木板，門口燒火堆，夜里通宵不睡，敲敲打打。「夕」闖進村莊，見到家家有紅色和火光，聽見震天的響聲，嚇得跑回深山，再也不敢出來。夜過去了，人們互相祝賀道喜，大家張燈結彩，飲酒擺宴，慶祝勝利。於是每年的年三十晚上，家家戶戶貼紅春聯，燃放爆竹，來驅除夕獸，以求新的一年安寧。這種習俗從此流傳下來，年三十晚上便稱為除夕。

除夕，又稱大年夜、年夜、除夜、歲除、大晦日，是過年前的最後一天。這天的確實日期會因為曆法而有所不同。傳統上漢字文化圈以農曆作為曆法，由於農曆十二月多為大月，有三十天，所以又稱為大年三十、年三十、年三十晚、年三十夜、三十暝（閩南語）；而十二月小月時為廿九日，臺灣人稱二九暝。據史料記載，最早提及除夕這一名稱的是西晉週處的《風土記》等書。在古代，除夕還有許多雅稱，如：除儺、除夜、逐除、歲除、大除、大盡等。

【習俗】

除夕習俗一：拜天公

除夕當天一早，備好鮮花、素果祭拜玉皇大帝，感謝一年來庇佑，祈禱來年順利、平安。

除夕習俗二：辭歲

除夕當日午後，各家張燈結綵，每家備牲醴、菜碗、粿類祭祀祖先和神明，供品中一定會有發粿和年糕，表示年年高、步步高，事業發達。還有飯上插春花，稱為「春飯」，春和「剩」諧音，表示「富裕」，另外加一碗「長年菜」，這些供品都有吉祥的意義。通常對除夕當天下午祭祀吉祥的意義。通常對除夕當天下午祭祀祖先的儀式稱做「辭年」或「辭 」。

歲除夕祭祖是民間大祭，有宗祠的要開宗祠。祭祀前的門聯、門神、桃符均已煥然一新，並要點大紅色蠟燭，全家按長幼順序拈香。除夕的祭祀是感謝神明和祖先一年來的庇佑並求來年多福。

除夕習俗三：貼春聯

春聯相傳是由桃符演變而來，而桃符則是用桃木板在上面畫上門神的圖案，後來則用紙畫門神，也有貼上吉祥圖案的年畫。年畫通常在大陸地區較盛行，較負盛名的是楊柳青年畫。春聯是一種結合文學與書法的民間藝術，家家戶戶在門楣上貼各種適合自家的春聯，從春聯可以看出主人是經商、務農或書香門第等，如：「天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿門」

「一元復始，萬象更新」

「三羊開泰，五福臨門」

「門對千竿竹，家藏萬卷書」

「忠厚傳家久，詩書繼世長」

「春風春雨春常在，宜室宜家宜放懷」

除了長長的春聯，小型的紅紙條寫著各各樣的吉祥話，也貼滿家裡各個角落，因位置不同內容也各異如下。

神桌--「春」、「福」

大門--「大家恭喜」、「恭喜發財」、「招財進寶」、

米缸--「滿」、「五穀豐收」

廚房--「山珍海味」

豬圈、雞舍--「六畜興旺」

商店--「日日見財」、「財源廣進」

除夕習俗四：圍爐

祭祀神靈之後，一家大小圍坐一桌吃年夜飯，俗稱「圍爐」。古人席地而坐，圍著爐子吃飯，有桌子之後，將爐子放在桌下，不忘古人圍爐的習俗，並在爐的四周攤舖制錢，象徵財旺。圍爐時所備的菜也都有吉祥意義，如菜頭取意好彩頭，長年菜取意長壽。魚圓、肉圓和蝦圓取意三元及第，魚取意年年有餘，吃的時候越慢越好，取意長久，菜中唯獨魚不能吃完，要留下才有剩餘。

除夕習俗五：壓歲錢

圍爐之後，長輩分壓歲錢，將爐周所攤的制錢或另用紅線穿的銅錢一百個( 取其長命百歲 )作為壓歲錢，現在則以紅紙包紙錢，俗稱「紅包」。

除夕習俗六：守歲

就是「守長壽歲」，分過壓歲錢後，一家人圍坐爐邊，歡談達旦，稱做守歲。民間認為守歲具有為父母祈壽的效用，替父母守住長壽，祈求閤家平安，是孝道的表現。守歲到午夜十二時後，大 家放爆，竹迎接新年。

【禁忌】：為求過個好年，自古到今有非常多的習俗與禁忌要好好遵守，臺灣民間習俗對於過年有著諸多禁忌。

禁忌一：過年前，一般家庭都會做粿，但若正值守喪期間，則不能做粿，需由親友鄰居贈送，稱為「送年」。

禁忌二：農曆十二月二十四日送神後一定清黗，即擦拭神像、香爐及祖先神主牌，除這天，其餘時間均不得亂動，以免冒犯神靈。

禁忌三：大年初一早上禁忌吃葷，且不能吃粥、喝湯，臺灣俗語說：「初一早吃菜卡贏吃歸年齋」，也有初一早上吃粥、喝湯則外出會被雨淋的說法。

禁忌四：大年初一白天不能睡覺，臺灣習俗認為男人年初一白天睡覺則田埂會崩塌，女人年初一白天睡覺則廚房會崩塌倒毀。

禁忌五：年初一嚴禁已出嫁女兒回娘家，否則對娘家不利。

禁忌六：不可掃地、倒垃圾，否則會將福氣掃掉。如必須掃地，則要由外向內掃，並將垃圾包好，等待大年初五後方能丟棄。

禁忌七：禁忌婦女動利器。

禁忌八：年初一禁忌洗衣。

禁忌九：神明廳從除夕到年初五需燈火通明，禁忌不亮。

禁忌十：若欠人財務，須在除夕前還清，若無力償還，禁忌債主在過年期間催討債務。

禁忌十一：禁忌吃雞頭雞尾。

禁忌十二：禁忌說不吉利的話語。

禁忌十三：禁忌吃藥。

禁忌十四：禁忌打罵小孩。

禁忌十五：禁忌與人爭吵或打架。

禁忌十六：禁忌打破東西或碗盤。

禁忌十七：忌用白色。

禁忌十八：年初三忌外出及宴客。

禁忌十九：除夕圍爐時忌偏食。